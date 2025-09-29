Momenta傳轉赴香港IPO

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸自動駕駛開發商Momenta傳正考慮將原定赴美的首次公開募股（IPO）地點轉至香港，在中美緊張局勢加劇背景下，愈來愈多陸企選擇在亞洲金融中心上市的趨勢。

Momenta回應稱，尚未確定任何IPO的最終計劃，包括上市地點、時間、募資規模及估值等關鍵資訊。

路透報導，消息人士稱，Momenta已在內部提及香港上市可能，但仍處早期階段。據大陸證券監管機構網站，Momenta去年獲准赴美上市批准於今年6月到期，使公司重新評估上市地點。彭博則指，Momenta正尋求新一輪融資，估值或超過50億美元，募資金額可能根據市場反應調整。

Momenta成立於2016年，由前微軟員工曹旭東創立，是大陸領先的高級駕駛輔助系統（ADAS）供應商，技術類似特斯拉自動駕駛。公司在德國斯圖加特設有研發中心，技術已被豐田、賓士和奧迪等品牌在大陸使用。

星島頭條提到，Momenta已獲淡馬錫控股、騰訊及雲鋒基金等投資支持，投資方涵蓋多家國際及大陸資本。據新浪財經，Momenta憑「一段式端到端飛輪大模型」技術，在大陸市場以60.1%市占穩居城市領航駕駛輔助（NOA）榜首。

