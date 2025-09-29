大陸燃油車搶市升級智慧化 主打 AI 大模型與高階智駕系統融合

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸車企近期密集推出新一代燃油車型，加碼燃油車智慧化。（取自吉利官網）
隨新能源汽車智慧化快速升級，大陸自主車企近期密集推出新一代燃油車型，透過智慧駕駛、智慧座艙與電子架構升級，加碼燃油車智慧化。業內人士分析，燃油車與新能源車並非簡單替代，而是長期共存、互補發展，技術升級成為維持競爭力關鍵。

第一財經報導，長期以來，燃油車在智慧化方面滯後，但近段時間上市及即將上市的車型在智慧駕駛、智慧座艙、車聯網與人機交互等配置上明顯提升，逐步向新能源車看齊。

近期，吉利、奇瑞等自主車企推出新一代燃油車型。奇瑞發布「中國新燃油」戰略，推出瑞虎9X及瑞虎9；吉利則推出「中國星·全新東方曜」系列，涵蓋星瑞與星越L，主打AI大模型與高階智慧駕駛系統融合。

同時，行車、泊車與安全三大場景成為智慧化升級重點。瑞虎9X搭載高通驍龍8255車規級晶片與獵鷹500智慧輔助駕駛系統；吉利全新東方曜系列則搭載Flyme Auto智慧座艙及「千里浩瀚H3」智慧輔助駕駛方案，並採用GEEA 3.0電子電氣架構，支援全域FOTA升級與高速NOA導航輔助駕駛。

吉利汽車銷售公司總經理范峻毅稱，燃油車使用場景更複雜，用戶希望智慧輔助駕駛能像電動車一樣聰明。奇瑞汽車常務副總裁張國忠稱，「沒有落後的能源形式，只有落後的技術與體驗」，技術升級是燃油車保持競爭力的關鍵。長安汽車執行副總裁楊大勇則指，未來約35%客戶仍會選擇燃油車，長安將持續深耕該市場。

據悉，今年8月，大陸傳統燃油乘用車銷量達90.2萬輛，年增13.5%，連續三個月正成長。

輔助駕駛 能源 新東方

