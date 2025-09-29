高空風力發電 陸「補風傘」內蒙測試

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

除陸上風力發電外，大陸近年也在發展「高空風力發電」，大陸號稱全球最大的高空風力發電核心裝備「5000平方米做功傘」近期在北京啟運往內蒙古測試，標誌著大陸首個高空風能領域的國家重點研發計畫「大型傘梯式陸基高空風力發電關鍵技術及裝備」項目，正式進入現場放飛試驗測試階段，未來將實現空中捕能、地面發電。

高空風力發電系統由空中組件、牽引纜繩和地面組件3部分構成。此次交付啟運的做功傘是空中組件的核心裝備，展開面積達5,000平方公尺，相當於12個標準籃球場。據了解，此次啟運的做功傘將運往內蒙古自治區阿拉善左旗，正式開展現場放飛試驗測試工作。

央視報導，中國能建首席科學家羅必雄表示，該項目試驗，標誌著大陸高空風力發電由千瓦級向兆瓦級邁進，高空風能捕獲，從1,000公尺向3,000公尺，甚至5,000公尺邁進，未來可極大帶動航空、能源、環保等高空風能相關產業發展。

羅必雄說，相較常規陸上風電，高空風電可節約95%占地、減少90%用鋼，並可使度電成本降30%，同時可串聯多個飛行器，在大型化、商業化上具有明顯優勢。

羅必雄稱，高空風能作為尚未規模開發的新能源「無人區」，具有風速高、風向穩定、風能密度大等優勢，蘊藏著巨大潛力。近年來，隨著材料技術、浮空器技術、輕量化電機系統技術的發展，高空風能發電技術的價值逐步凸顯，為全球能源轉型提供可持續、可再生的能源解決方案。當前中國大陸在高空風能利用領域擁有一系列自主知識產權，可實現全產業鏈技術與設備自主。

大陸官方推出「「十四五」可再生能源發展規畫」、「能源技術革命創新行動計畫（2016-2030年）」等系列政策，將高空風力發電技術寫入國家重點研發計畫指南。

