陸十一長假8天 消費數據引關注

大陸今年十一長假、中秋節「雙節合一」，共計有8天連假（10月1日至8日），外界關注大陸能否趁這波連假促進消費數據。

其中，截至9月25日，今年十一連假預售機票價格較去年上漲9.1%。有分析稱，在大陸官方刺激經濟「組合拳」助力下，今年大陸十一、中秋消費有望實現2位數增長。

大陸國家移民管理局預估，大陸十一、中秋假期日均出入境旅客將突破200萬人次，預計出入境客流高峰主要集中在10月1日和6日。受免簽政策、航班恢復等利好影響，中外旅客跨境遊需求旺盛，大陸全國口岸將迎來出入境高峰。

據航旅縱橫大數據顯示，截至26日，大陸十一中秋假期國內航線機票預訂量已突破1,019萬張，日均預訂量較去年同期增長約6%；出入境航線機票預訂量超過169萬張，較去年同期增長約12%。

從熱門目的地來看，大陸國內航線十大熱門目的地分別是：北京、上海、成都、廣州、深圳、杭州、昆明、重慶、西安、南京；十大境外航線目的地為：大阪、香港、東京、首爾、新加坡、曼谷、吉隆坡、台北、澳門、倫敦。

外界關注今年大陸機票會否如去年十一長假前夕「大跳水」，「新京報」引述1位民航業人士稱，今年十一假期整個旅遊市場呈現「量價齊升」態勢，機票集體「跳水」可能性已不大。該專家指，政策方面，民航局將「規範航空運輸市場價格行為」納入年度重點工作，行業協會推動「自律公約」，這些因素會導致航空公司減價壓力緩解。

春秋旅遊的訂單數據顯示，截至目前，其假期預訂出遊人次年增長近30%、人均單價年增長約20%；阿里旗下平台飛豬預訂數據顯示，目前包括機票、酒店、門票、租車、線路遊在內的假期出遊商品預訂量，均大幅超越去年和同為8天連休的前年。其中，北京的十一、中秋假期旅遊預訂量年增超50%、租車預訂量年增181%，線路遊預訂量年增93%。