海南自貿港將封關 台商：稅率吸力大

「海南自貿港封關運作在即，台商台企投資下手要快！」大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長、上海冠龍閥門節能設備股份有限公司董事長李政宏27日在海口受訪時說，封關後海南開放度愈來愈高，自貿港政策落地實施是台商的關注重點。

中新社報導，當天，2025年瓊台經貿合作交流會在海口舉行。多位台商受訪時表示，海南自貿港今年12月啟動封關運作，是瓊台經貿交流合作的新機遇。

李政宏舉例說，對AI人工智能工程師、總部經濟人才、跨境金融高端人才來說，海南自貿港15%的個人所得稅稅率具有非常大的吸引力。作為國內國際雙循環戰略的重要交匯點，海南自貿港優惠政策疊加，封關後的發展更具無窮潛力。

「海南的氣候非常適合農漁業發展，海南惠台30條、海南農林15條等系列措施的推出，為台商投資海南創造了良好營商環境。」台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長、台灣華偉漁業集團董事長黃一成說。

「我所在的台灣商業總會下轄163個商會，涉及各行各業，我將把海南自貿港介紹給各個商會，促進瓊台兩地間經貿往來。」台灣商業總會理事長許舒博表示，瓊台產業互補性強，期待通過本次交流會建立常態化合作機制，推動務實合作。

自2019年以來，台商峰會吸引近千家台企參加，促成熱帶農業、海洋經濟、醫藥康養等合作項目100多個。