寧德時代宜春鋰礦停產 陸媒：預計11月復產

第一財經引述鋰電業內人士透露，由於寧德時代宜春梘下窩鋰礦停止供應原材料，寧德時代與龍蟠科技合資公司龍蟠時代已於25日停產，大部分員工已放假，生產依賴庫存與少量外採，預計要到今年11月才有望正式復工。

報導稱，龍蟠時代工廠內部人士表示，龍蟠時代已於25日停產，大部分員工已經放假，預計可能要到11月才正式復產。值得注意的是，今年11月，正式寧德時代宜春梘下窩鋰礦復工復產的市場傳聞時間。

龍蟠時代位於江西省宜春市宜豐縣工業園，是寧德時代宜春鋰礦礦區配套的冶煉廠之一，成立於2022年3月，龍蟠科技持股70%，寧德時代持股30%。一期投資超人民幣25億元（下同），占地面積超600畝，建成年產4萬噸電池級碳酸鋰生產廠房及配套設施。

相關知情人士透露，該廠大部分礦產來源，是來自於寧德時代宜春梘下窩鋰礦。而在寧德時代該鋰礦於8月9日停產後，龍蟠時代生產主要依賴消耗庫存，以及小部分的外採（從市場上去購買鋰礦原材料）。在此之後，龍蟠時代仍依靠庫存及少量市場採購維持生產，但因原礦供應有限，外採操作難度不小。

據中糧期貨研究院報告，梘下窩鋰礦在宜春自然資源局轄區內8座大型礦山中產能最大，年產規模達3000萬噸，占全區總產能每年4390萬噸的68%以上。其他在產礦山雖仍供應原料，但難以完全替代寧德時代鋰礦的產能。

龍蟠科技相關人士稱，龍蟠時代9月仍在正常生產，之後是否復工將取決於原材料採購情況。工廠正積極拓展省內外礦產來源，包括一些省（江西省）外的礦，盡力縮短停產時間，力求盡快恢復產線運營。

此前，寧德時代曾於8月11日在投資者互動平台曾表示，宜春項目採礦證已於8月9日到期，公司已暫停開採作業，正按規定辦理採礦證延續申請，待獲批後將盡早恢復生產。對於龍蟠時代停產情況，截至發稿，寧德時代暫未回應。