快訊

誰抱股台積至今？台積電主管問全辦公室僅1員工舉手 不是因為眼光獨特

獨／移民署南投專勤隊長獨攀八仙山突無呼吸心跳 消防救援中

花蓮馬太鞍溪堰塞湖仍警戒 政院：疏散比照海嘯「警報連9響」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸官方八部門發布有色金屬穩增長方案：2025至2026年行業增加值年增5%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸工信部、自然資源部、商務部等八部門於近日聯合印發《有色金屬行業穩增長工作方案（2025—2026年）》，設定2025至2026年有色金屬行業增加值年均增長5%左右，10種有色金屬產量年均增長1.5%左右的目標。（路透）
大陸工信部、自然資源部、商務部等八部門於近日聯合印發《有色金屬行業穩增長工作方案（2025—2026年）》，設定2025至2026年有色金屬行業增加值年均增長5%左右，10種有色金屬產量年均增長1.5%左右的目標。（路透）

大陸官方8部門聯合下發有色金屬行業穩增長工作方案，設定2025至2026年有色金屬行業增加值年均增長5%左右，10種有色金屬產量年均增長1.5%左右的目標。

新華社28日報導，大陸工信部、自然資源部、商務部等八部門於近日聯合印發《有色金屬行業穩增長工作方案（2025—2026年）》，提出2025年至2026年，有色金屬行業增加值年均增長5%左右。

方案還提出一系列2025年至2026年有色金屬行業穩增長主要目標，包括：經濟效益保持向好態勢，十種有色金屬產量年均增長1.5%左右，銅、鋁、鋰等國內資源開發取得積極進展，再生金屬產量突破2000萬噸，高端產品供給能力不斷增強，綠色低碳、數字化發展水準持續提升等。

方案並指出，圍繞提高資源保障水準、提升有效供給能力、促進行業轉型升級、激發市場消費潛能、提高國際化發展水準五方面提出十項重點舉措。

其中提出，促進高端產品創新發展，推動超高純金屬等高品質原料、銅合金結構功能一體化材料、貴金屬功能材料、高端稀土新材料等攻關突破﹔提升稀有金屬應用水準，圍繞積體電路、工業母機、低空經濟、人形機器人、人工智慧等新興產業，加快高純鎵、鎢硬質合金、全固態電池材料等高端產品應用驗證，推進超導材料、液態金屬、高熵合金等前沿材料的創新應用。

值得一提的是，在再生有色金屬方面，方案提出支持有條件的地區建立再生資源回收基地，強化廢銅、廢鋁等廢有色金屬綜合利用，以及廢舊動力電池、廢舊光伏組件等新興固廢綜合利用﹔加快制定鎢等再生金屬進口標準﹔支持符合要求的再生銅、再生鋁、濺射后金屬靶材、電池黑粉等再生資源進口。

至於加強政策支持方面，方案稱，要統籌利用超長期特別國債等現有資金渠道，支持有色金屬資源開發、高端材料攻關、節能減污降碳、數字化改造等；發揮央行信貸市場服務平台、國家產融合作平台作用，引導銀行等金融機構精準有效支持項目建設和升級改造。

另外，方案還指，將用足用好現有減稅降費政策。適時豐富重要有色金屬期貨交易品種和金融衍生品種；做好重要品種國家儲備；加強相關國有企業考核引導，更多鼓勵資源開發、技術創新和成果轉化。

材料 高端 電池

延伸閱讀

基隆：10/15前員警上班日赴花蓮救災可請1天公差假

哈瑪斯稱尚未收到川普停火方案 以軍擴大攻擊加薩市

馬太鞍溪堰塞湖釀災 卓榮泰：罹難慰問金增至100萬、重傷25萬

無頭蒼蠅？民眾曝光復鄉滿街鏟子超人遊走 衛福部：車站前已設協調站

相關新聞

陸官方八部門發布有色金屬穩增長方案：2025至2026年行業增加值年增5%

大陸官方8部門聯合下發有色金屬行業穩增長工作方案，設定2025至2026年有色金屬行業增加值年均增長5%左右，10種有色...

寧德時代宜春鋰礦停產 陸媒：預計11月復產

第一財經引述鋰電業內人士透露，由於寧德時代宜春梘下窩鋰礦停止供應原材料，寧德時代與龍蟠科技合資公司龍蟠時代已於25日停產...

陸統計局：勞動年齡人口仍占6成「規模優勢依然存在」

大陸統計局28日發布「十四五」以來社會民生統計報告顯示，2024年末，中國大陸全國人口總量為14億828萬人，人口總量位...

政策加持...陸儲能電芯需求強烈 企業訂單排到明年初

受到大陸官方提出新型儲能規模化建設目標，大陸國內儲能電芯的需求十分強勁，電池企業多表示工廠已處於滿產狀態，一些訂單已經排...

大陸消費者購車優惠變少？江蘇等地暫停汽車「以舊換新」補貼

「江蘇商務」微信公眾號訊息顯示，江蘇省商務廳調整汽車「以舊換新」政策，其中包括汽車置換更新補貼政策於本月28日24時暫停...

關稅戰／佛山家具業淡定：已棄美市場 我們會生存下來

美國總統川普宣布，10月1日起對多類進口品實施新一輪高關稅，其中進口家具課30％關稅，廚房櫥櫃、浴室洗手台及相關建材等徵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。