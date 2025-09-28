陸官方八部門發布有色金屬穩增長方案：2025至2026年行業增加值年增5%

大陸官方8部門聯合下發有色金屬行業穩增長工作方案，設定2025至2026年有色金屬行業增加值年均增長5%左右，10種有色金屬產量年均增長1.5%左右的目標。

新華社28日報導，大陸工信部、自然資源部、商務部等八部門於近日聯合印發《有色金屬行業穩增長工作方案（2025—2026年）》，提出2025年至2026年，有色金屬行業增加值年均增長5%左右。

方案還提出一系列2025年至2026年有色金屬行業穩增長主要目標，包括：經濟效益保持向好態勢，十種有色金屬產量年均增長1.5%左右，銅、鋁、鋰等國內資源開發取得積極進展，再生金屬產量突破2000萬噸，高端產品供給能力不斷增強，綠色低碳、數字化發展水準持續提升等。

方案並指出，圍繞提高資源保障水準、提升有效供給能力、促進行業轉型升級、激發市場消費潛能、提高國際化發展水準五方面提出十項重點舉措。

其中提出，促進高端產品創新發展，推動超高純金屬等高品質原料、銅合金結構功能一體化材料、貴金屬功能材料、高端稀土新材料等攻關突破﹔提升稀有金屬應用水準，圍繞積體電路、工業母機、低空經濟、人形機器人、人工智慧等新興產業，加快高純鎵、鎢硬質合金、全固態電池材料等高端產品應用驗證，推進超導材料、液態金屬、高熵合金等前沿材料的創新應用。

值得一提的是，在再生有色金屬方面，方案提出支持有條件的地區建立再生資源回收基地，強化廢銅、廢鋁等廢有色金屬綜合利用，以及廢舊動力電池、廢舊光伏組件等新興固廢綜合利用﹔加快制定鎢等再生金屬進口標準﹔支持符合要求的再生銅、再生鋁、濺射后金屬靶材、電池黑粉等再生資源進口。

至於加強政策支持方面，方案稱，要統籌利用超長期特別國債等現有資金渠道，支持有色金屬資源開發、高端材料攻關、節能減污降碳、數字化改造等；發揮央行信貸市場服務平台、國家產融合作平台作用，引導銀行等金融機構精準有效支持項目建設和升級改造。

另外，方案還指，將用足用好現有減稅降費政策。適時豐富重要有色金屬期貨交易品種和金融衍生品種；做好重要品種國家儲備；加強相關國有企業考核引導，更多鼓勵資源開發、技術創新和成果轉化。