陸統計局：勞動年齡人口仍占6成「規模優勢依然存在」

大陸統計局28日發布「十四五」以來社會民生統計報告顯示，2024年末，中國大陸全國人口總量為14億828萬人，人口總量位居世界前列。2024年，大陸16-59歲勞動年齡人口為85,798萬人，占總人口的60.9%，「規模優勢和人口紅利依然存在。」

一段時間以來，有不少專家與分析示警大陸人口紅利不復存將帶給未來經濟隱憂，然而，大陸統計局多次表示，大陸人口紅利依然存在。2024年2月大陸統計局副局長盛來運表示，大陸勞動年齡人口平均受教育年限已提升至11.05年，人才資源總量、科技人力資源、研發人員總量均居全球首位，「人口紅利」正在加快向「人才紅利」轉化。

報告顯示，大陸城鎮就業人員繼續增長。2024年末，大陸全國就業人員總量7億3,439萬人，其中城鎮就業人員4億7,345萬人，比2020年末增加1,074萬人，占大陸全國就業人員的比率達64.5%；鄉村就業人員2億6,094萬人，減少2,699萬人，占大陸全國就業人員的比率為35.5%。

其中，第三產業吸納就業能力增強。2024年末，第三產業就業人員為3億5,866萬人，比2020年末增加60萬人；占大陸全國就業人員的比率為48.8%，提高1.1個百分點。

數據顯示，大陸農村勞動力持續向非農產業轉移，農民工總量在不斷增加。2024年，大陸全國農民工規模2億9,973萬人，比2020年增加1,413萬人，增長4.9%，2021-2024年年均增長1.2%。2021-2024年，全國進城農民工規模均為1.3億人左右。

大陸統計局數據顯示，截至2024年年末，中國人口總量為14.08億人，較2023年末減少139 萬人。但2024年出生人口出現反彈，為954萬人，人口出生率千分之6.77，較2023年增加52萬人，打破2017年以來的連續下降趨勢。有分析認為，去年只是暫時反彈，長期逆轉恐怕很難。顯示大陸社會仍存在生育率不振的狀況。

天津財經大學財稅與公共管理學院、南開大學經濟學院的學者金牛、原新2023年曾在《北京日報》發布觀察，指中國式的現代化人口紅利分為數量型、質量型和配置型3類，目前中國大陸的數量型人口紅利逐漸衰退，但並未消失。但從教育質量、地區與產業分布來看，後2者人口紅利正在提升。