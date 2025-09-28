快訊

政策加持...陸儲能電芯需求強烈 企業訂單排到明年初

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
河北省平山縣的「平山西柏坡百兆瓦級新型電力系統示範工程」建設工地，該項目為大陸「國家級新型儲能試點示範項目」。（新華社）
河北省平山縣的「平山西柏坡百兆瓦級新型電力系統示範工程」建設工地，該項目為大陸「國家級新型儲能試點示範項目」。（新華社）

受到大陸官方提出新型儲能規模化建設目標，大陸國內儲能電芯的需求十分強勁，電池企業多表示工廠已處於滿產狀態，一些訂單已經排到明年年初。

大陸發改委、國家能源局近日發布《新型儲能規模化建設專項行動方案》，提出到2027年，中國新型儲能裝機規模將達到1.8億千瓦以上。該目標提振龐大市場需求，同時也反應在大陸資本市場上，大陸多家儲能企業9月股價持續高漲。

央視報導，北京海博思創科技董事長張劍輝表示，他們從第2季開始就處於滿產滿銷狀態。一方面是海外的需求處於爆發的狀態，所以造成優質產能短期緊缺；另一方面現在電芯容量從314安時向500安時、600安時轉換，他認為當明年這些大容量電芯的產線逐步投入量產後，這種短缺的狀態或會得到緩解。

今年以來，大陸儲能電芯行業頻傳出「一芯難求」，綜合陸網觀點，總共有內外部因素：外部助力上，海外需求爆發，受到美國《通膨削減法案》為儲能項目提供30%補貼，歐洲家用儲能市場需求恢復，澳洲、中東等地大型儲能項目陸續啟動。2025年上半年，中國大陸儲能電芯海外訂單超過188GWh，年增率翻倍。

在大陸內部因素方面，除了前述專項行動方案外，此前一波受到「531搶裝」政策（指大陸官方在6月1日起推動全新的新能源電價入市，許多廠商此前趕搶裝）影響，推動新型儲能裝機量快速提升，2025年上半年大陸新增裝機55.2GWh，年增76.6%。新能源上網電價改革政策落地，讓儲能逐漸從「政策驅動」轉向「市場驅動」。

據了解，2024年大陸電池行業產能利用率還低於35%，企業投資擴產意願不強。而2025年需求超預期爆發，龍頭企業產能利用率已超過90%。由於擴產周期通常需要6-12個月，短期難以緩解供應緊張。

證券日報報導，中國化學與物理電源行業協會研究員何卓新表示，全球儲能電芯的市占基本上形成了以陸企TOP10為主導的市場格局，中國企業300Ah+大容量儲能電芯性價比優勢突出、占比提高、量產加速，無疑進一步加強了儲能電池廠商競爭力。

規模 能源 電池

