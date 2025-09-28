大陸消費者購車優惠變少？江蘇等地暫停汽車「以舊換新」補貼

「江蘇商務」微信公眾號訊息顯示，江蘇省商務廳調整汽車「以舊換新」政策，其中包括汽車置換更新補貼政策於本月28日24時暫停實施。近期大陸多個省份收緊申領條件，或將對大陸汽車消費造成影響。

上述公眾號28日發布訊息指，1月1日至9月28日間取得新車「機動車銷售統一發票」，符合汽車置換更新補貼政策申報條件的消費者（以發票開具時間為準），須在10月20日24時前通過「蘇新消費江蘇消費品以舊換新平台」微信小程序，或「蘇服辦」App汽車置換更新應用，提交完整的申報資料。

此外，江蘇省也對汽車報廢更新實施限額管理，汽車報廢更新補貼政策自29日0時起實行「先領取資格，再申報補貼」的方式組織實施（以新車的機動車銷售統一發票開具時間為準），具體實施辦法及資格領取方式另行通知。

事實上，除了江蘇以外，包括湖北、重慶、廣西、浙江、甘肅、雲南、貴州、青海等多個省份，自8月以來相繼收緊了申領條件，或改為「先搶資格、後購車」的新模式。這一變化意味普惠性補貼正在退潮，政策導向更趨於精細化。對於消費者而言，換車窗口期正在收緊。

另一方面，大陸車市即將面臨的另一挑戰是，今年是免徵新能源汽車車輛購置稅的最後1年。2026年和2027年，新能源汽車將減半徵收車輛購置稅，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。該政策自明年1月起正式實施，該舉近期引發大陸車界熱議。

長安汽車董事長朱華榮27日表示，因購置稅減半政策擬定於2026年1月實施，預計會對2025年12月及2026年第1季汽車產銷產生較大影響。他建議，明年1-2月暫不上調新能源車購置稅，而是從3月起每月增加1%，從7月正式開始徵收5%的購置稅。

近期大陸汽車買氣依然暢旺，據中汽協評估，進入「金九銀十」消費旺季，大型秋季車展陸續啟動，經銷商季末衝量促銷，營銷力度較強，疊加「十一、中秋」雙節效應，消費者購車需求將快速釋放，支撐9月終端銷量持續走高。加上結合8月的銷量、9月上半月的經銷商數據增速水準，預計9月全月乘用車終端銷量將達220萬輛。