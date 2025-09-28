快訊

高雄建商父女身中多刀倒臥車上 女死父重傷相驗結果曝光

研究曝性格可預測壽命長短！擁有「這特質」的人死亡率低27%

中國勞動年齡人口占比6成 官方稱規模優勢還在

中央社／ 台北28日電

中國國家統計局今天發布「十四五」（2021到2025年）民生統計報告。儘管中國從2022年人口已進入負成長，但報告稱2024年16至59歲勞動年齡人口占總人口的60.9%，「規模優勢和人口紅利依然存在」。

綜合中國國家統計局官網及界面新聞報導，報告顯示，2024年末，全國人口總量為14億828萬人，16至59歲勞動年齡人口為8億5798萬人，占60.9%。

數據顯示，中國人口分布向城鎮和東部地區集聚。2024年末，城鎮人口9億4350萬人，城鎮化率為67.00%，比2020年末提高3.11個百分點，城鎮化率持續提高。東部地區常住人口為5億6702萬人，占全國人口的比重為40.32%，比2020年提高0.30個百分點。

2024年，中國人口平均預期壽命達到79.0歲，比2020年提高1.07歲。全國16至59歲勞動年齡人口平均受教育年限達11.21年，比2020年提高0.46年。

2024年末，中國就業人員總量7億3439萬人，其中城鎮就業人員4億7345萬人，比2020年末增加1074萬人，占全國就業人員的比重達64.5%；鄉村就業人員2億6094萬人，減少2699萬人，占全國就業人員的比重為35.5%。

這其中，第三產業吸納就業能力增強。2024年末，第三產業就業人員為3億5866萬人，比2020年末增加60萬人；占全國就業人員的比重為48.8%，提高1.1個百分點。

統計數據顯示，中國農村勞動力持續向非農產業轉移，農民工總量在不斷增加。2024年，全國農民工規模2億9973萬人，比2020年增加1413萬人，增長4.9%，2021至2024年年均增長1.2%。2021至2024年，全國進城農民工規模均為1.3億人左右，規模保持基本穩定。

根據農民工市民化進程動態監測調查，2024年，44.5%的進城農民工認為自己是本地人，比2020年提高3.1個百分點。在進城農民工中，38.2%參加過所在社區組織的活動，比2020年提高8.9個百分點，對城市的歸屬感和社會活動參與度不斷提高。

農民 規模

延伸閱讀

板橋醫療園區BOT案卡關 民代向健保署喊話了

因應虎尾高鐵特定區發展快速 高鐵消防分隊成軍大樓啟用

人社部長：14億人口大國充分就業 網友酸：55歲以上占多少

南韓「全拋世代」人口危機：當少子化無可避免，AI能否成為救命稻草？

相關新聞

身陷債務泥淖難脫身…昔日華人首富王健林 被限制高消費

曾經是全球華人首富、大陸知名地產商大連萬達集團及其法定代表人王健林，近期被限制高消費。

陸統計局：勞動年齡人口仍占6成「規模優勢依然存在」

大陸統計局28日發布「十四五」以來社會民生統計報告顯示，2024年末，中國大陸全國人口總量為14億828萬人，人口總量位...

政策加持...陸儲能電芯需求強烈 企業訂單排到明年初

受到大陸官方提出新型儲能規模化建設目標，大陸國內儲能電芯的需求十分強勁，電池企業多表示工廠已處於滿產狀態，一些訂單已經排...

大陸消費者購車優惠變少？江蘇等地暫停汽車「以舊換新」補貼

「江蘇商務」微信公眾號訊息顯示，江蘇省商務廳調整汽車「以舊換新」政策，其中包括汽車置換更新補貼政策於本月28日24時暫停...

關稅戰／佛山家具業淡定：已棄美市場 我們會生存下來

美國總統川普宣布，10月1日起對多類進口品實施新一輪高關稅，其中進口家具課30％關稅，廚房櫥櫃、浴室洗手台及相關建材等徵...

大疆踢到鐵板 告美國防部敗訴、續列軍工黑名單

美國法官26日駁回中國無人機製造商大疆，提出從美國國防部黑名單中移除的申請。認為美國國防部有大量證據支持結論，指出大疆對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。