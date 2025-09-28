中國勞動年齡人口占比6成 官方稱規模優勢還在

中國國家統計局今天發布「十四五」（2021到2025年）民生統計報告。儘管中國從2022年人口已進入負成長，但報告稱2024年16至59歲勞動年齡人口占總人口的60.9%，「規模優勢和人口紅利依然存在」。

綜合中國國家統計局官網及界面新聞報導，報告顯示，2024年末，全國人口總量為14億828萬人，16至59歲勞動年齡人口為8億5798萬人，占60.9%。

數據顯示，中國人口分布向城鎮和東部地區集聚。2024年末，城鎮人口9億4350萬人，城鎮化率為67.00%，比2020年末提高3.11個百分點，城鎮化率持續提高。東部地區常住人口為5億6702萬人，占全國人口的比重為40.32%，比2020年提高0.30個百分點。

2024年，中國人口平均預期壽命達到79.0歲，比2020年提高1.07歲。全國16至59歲勞動年齡人口平均受教育年限達11.21年，比2020年提高0.46年。

2024年末，中國就業人員總量7億3439萬人，其中城鎮就業人員4億7345萬人，比2020年末增加1074萬人，占全國就業人員的比重達64.5%；鄉村就業人員2億6094萬人，減少2699萬人，占全國就業人員的比重為35.5%。

這其中，第三產業吸納就業能力增強。2024年末，第三產業就業人員為3億5866萬人，比2020年末增加60萬人；占全國就業人員的比重為48.8%，提高1.1個百分點。

統計數據顯示，中國農村勞動力持續向非農產業轉移，農民工總量在不斷增加。2024年，全國農民工規模2億9973萬人，比2020年增加1413萬人，增長4.9%，2021至2024年年均增長1.2%。2021至2024年，全國進城農民工規模均為1.3億人左右，規模保持基本穩定。

根據農民工市民化進程動態監測調查，2024年，44.5%的進城農民工認為自己是本地人，比2020年提高3.1個百分點。在進城農民工中，38.2%參加過所在社區組織的活動，比2020年提高8.9個百分點，對城市的歸屬感和社會活動參與度不斷提高。