身陷債務泥淖難脫身…昔日華人首富王健林 被限制高消費

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
曾經是全球華人首富、大陸知名地產商大連萬達集團及其法定代表人王健林，近期被限制高消費。

限制高消費令，是人民法院對被執行人限制高消費的1種間接執行的措施。目的是防止受害人的財產減損，切實保護債權人的合法權益。在「限高令」下，被執行人在搭飛機時不能買高等的艙位、且也不能購買不動產或蓋新房、不能買車、在星級以上酒店消費等。

綜合界面新聞、藍鯨新聞等陸媒報導，案件流程顯示，此前，大連萬達集團、萬達地產集團等因此案被強制執行人民幣1.86億元。

截至目前，大連萬達集團被執行金額約人民幣142.93億元，共計有57條股權凍結信息。其中，今年9月以來，共有5條股權凍結資訊，被凍結股權人民幣145.33億元。目前，王健林名下有42家公司，僅10家處於存續或者遷出狀態，其餘處於吊銷或者註銷狀態。

大連萬達集團近2年面臨較大債務壓力。據大連萬達商管2024年Q3財務數據，截至2024年9月底，萬達商管1年內到期的非流動負債約人民幣400.84億元，短期借款約人民幣38.89億元，長期借款約人民幣1,064.6億元，應付債券約人民幣61.91億元，流動負債合計約人民幣914.2億元。

近年來，萬達一直出售資產緩解現金壓力，據不完全統計，從2023年出售上海松江萬達廣場開始，到2024年，萬達共出售的項目超過30個。今年年初又售出7個，加上此次的48個，目前大陸至少有85座萬達廣場所有權易主。

公開資料顯示，2005年王健林被評為大陸央視CCTV中國經濟年度人物。2015年的胡潤全球華人富豪榜中，王健林以人民幣2,600億財富，成為全球華人首富。

人民幣 王健林 負債 財務

