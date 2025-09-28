陸「十一＋中秋」8天假 估日均出入境破200萬人次、消費2位數增長

在大國競逐的背景下，世界貨幣體系美元獨霸的格局似乎正愈來愈鬆動，目前黃金已超越歐元成為全球第二大央行儲備資產，僅次於美元。布列敦森林體系（Bretton Woods）確立的美元地位，是否會土崩瓦解，隨著金價不斷飆升，也帶來更多的不確定性。其中，中國大陸的動向堪稱最受矚目。 世界黃金協會今年2月發布的統計顯示，全球央行已連續15年淨購入黃金，2023年全球央行共增持1050.8噸黃金，2024年為1044.6噸黃金。該協會2025年「全球央行購金調查」共收到創新高的73份回覆，95%受訪央行認為，全球央行的黃金儲備在未來12個月內將會增加。

