快訊

邦交國減少、聲援國未增長…國際交流預算增百億 立委認「有違常理」

電子煙當掩護！喪屍煙彈濫用 上半年飆至近3倍

小米17開賣 銷售火熱

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

對標蘋果iPhone 17的小米17系列旗艦機型昨（27）日開賣，小米公關部總經理王化在微博發文指出，小米17全系開賣五分鐘，刷新2025年大陸國產手機全價位新機系列，首銷全天銷量、銷售額紀錄。

瀟湘晨報報導，有不少大陸網友曬出照片、影片，稱小米集團總裁盧偉冰現身小米之家北京華熙LIVE五棵松店，與店員一起倒數計時開門迎接客戶，並親自給客戶交付手機。

盧偉冰也在現場公布戰報，稱小米17中Pro Max版本賣得最好。

小米17 Pro Max單款機型也打破了今年大陸國產手機全價位段首銷全天銷量、銷售額紀錄，在小米17系列中銷量占比超過50%。

香港信報報導，小米17系列旗艦機型主打「小尺寸續航之王」，全球首發第五代驍龍8至尊版處理器，起售價人民幣4,499元。其中，小米17採用6.3吋螢幕，重量為191克，配備7,000mAh小米金沙江電池。影像方面，搭載全焦段LEICA專業三攝。

較高階的小米17 Pro系列，其中Pro版本採用6.3吋螢幕，Pro Max版則達到6.9吋，全系搭載「妙享背屏」，也就是在後置相機模組區域新增一塊小螢幕，可設置時鐘、AI人像等，支持後置主攝自拍。

小米17 Pro系列起售價為人民幣4,999元。小米同時發布多項科技家電新產品，包括米家冰箱Pro，以及音箱產品小米Sound 2 Max等。

另一方面，小米集團董事長雷軍25日在年度演講中表示，晶片是小米走向成功的必經之路，自研手機SoC，至少要堅持十年、至少投入人民幣500億元。

人民幣 售價 客戶

延伸閱讀

小米17開賣5分鐘 刷新2025大陸國產手機首日銷售額新高

比亞迪價格戰再下殺12% 特斯拉、蔚來等也有動作 要搶金九銀十商機

小米17系列手機亮相 加量不加價

小米17三機來襲！售價1.8萬元起 再現背面螢幕

相關新聞

陸8月工業企業利潤年增逾2成 終止連3跌

大陸經濟有望擺脫陰霾，大陸國家統計局昨天公布，八月規模以上工業企業利潤年增高達百分之廿點四，遠優於七月的年減百分之一點五...

明年起陸電動車出口需許可證 彭博：衝擊外資車廠

大陸商務部宣布，汽車製造商明年起需獲得許可證，才能從大陸出口電動車，以減少來自不受監管的貿易商的不公平競爭，並維護大陸汽...

京東公布AI戰略全景圖 三年後產業規模上看4.3兆元

京東近日召開JD Discovery-2025京東全球科技探索者大會，發布AI全景圖，系統展示AI整體戰略布局，預計未來...

小米17開賣 銷售火熱

對標蘋果iPhone 17的小米17系列旗艦機型昨（27）日開賣，小米公關部總經理王化在微博發文指出，小米17全系開賣五...

聯發科小金雞 拚上市H股

聯發科小金雞、在深交所上市的星宸科技發布公告，公司已於26日向香港聯合交易所遞交H股主板上市申請，並於同日在港交所網站刊...

反內捲奏效！陸工業利潤大增 8月成長20.4% 終結連三月下滑

大陸國家統計局昨（27）日公布，8月規模以上工業企業利潤年增高達20.4%，遠優於7月的年減1.5%，並終結連續三個月下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。