聯發科小金雞 拚上市H股

聯發科（2454）小金雞、在深交所上市的星宸科技發布公告，公司已於26日向香港聯合交易所遞交H股主板上市申請，並於同日在港交所網站刊發申請版本招股書。此舉代表星宸科技在A股上市後，國際化資本布局邁出關鍵一步，將借助香港資本市場進一步強化在AI視覺晶片（SoC）晶片領域的全球競爭力。

分析認為，星宸科技此次推進H股上市，將借助國際資本平台進一步加大在AI晶片、3D感知、車載智慧駕駛等前沿方向的研發投入，增強全球市場拓展能力，特別是在智慧安防出海、機器人晶片及車載前裝等領域。

根據公告，星宸科技2025年上半年營收人民幣14.03億元，年增18.63%；淨利潤人民幣1.2億元，年減7.47%，獲利衰退主要受研發投入及市場競爭影響。

星宸科技專注於端側AI SoC晶片的研發、設計與銷售，以「視覺+AI」、「感知+計算」為核心技術路徑，產品覆蓋智慧安防、智慧物聯和智慧車載三大應用領域。

智慧安防作為公司第一大業務，2025年上半年營收占比達65.66%，收入人民幣9.09億元，年增12%。公司在消費級安防市場增長顯著，尤其在東南亞、中東、非洲和拉美等新興市場，城鎮化加速與安防需求釋放推動業務持續擴張。

智慧物聯業務作為第二大板塊，上半年收入占比23.44%，收入人民幣3.25億元，年增31.79%。其中，智慧型機器人業務成為重要增長引擎，公司產品已從家用清潔機器人向庭院機器人、家政機器人及人形機器人等高端場景延伸，並成功導入多家全球頭部品牌客戶，出貨量實現倍數級增長。

智慧車載業務雖占比僅10.9%，但增速最快，上半年收入人民幣1.51億元，年增45.43%。公司積極從前裝行車記錄儀、艙內外視覺感知系統向L0-L2級ADAS輔助駕駛領域拓展，並已與Tier1供應商合作開發L2+高階ADAS晶片，前裝市場收入實現翻倍增長。

值得關注的是，星宸科技已在3D感知領域展開戰略布局，推出「3D感知+AI計算」一體解決方案，瞄準車載雷射雷達、高端智慧型機器人等高階應用市場。