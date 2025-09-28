京東公布AI戰略全景圖 三年後產業規模上看4.3兆元

京東近日召開JD Discovery-2025京東全球科技探索者大會，發布AI全景圖，系統展示AI整體戰略布局，預計未來三年將持續投入，帶動各個產業形成人民幣1兆元（約新台幣4.3兆元）規模的人工智慧生態。

綜合陸媒報導，京東全球科技探索者大會日前於北京舉行，京東圍繞全新升級的大模型品牌JoyAI，發布三大全新AI產品，四大場景深度AI應用以及多個技術平台，並規劃京東雲、智能零售、AI健康、智能工業、附身智能、供應鏈金融等分論壇。

京東在大會現場首次展示完整的AI全景圖。該布局顯示，京東已在智算基礎設施、模型、平台、場景和產品層面形成完整能力體系。京東AI的整體戰略布局覆蓋物流、健康、零售等多個領域。

京東集團SEC副主席、京東集團執行長許冉表示，京東不片面追求運動式的AI，追求的是可持續發展、真正為產業創造價值的AI。

京東集團技術委員會主席、京東雲總裁曹鵬提出，深度應用是跨越超級智能的支點。AI應用已經不是單點試水，而是全面開花。深度應用需要與企業現有流程深度融合，而不是從零構建應用系統。

許冉表示，京東將在技術上持續加碼，升級京東探索研究院，由京東創始人劉強東擔任探索研究院院長，並在全球招募人工智慧科學家；並和大學成立聯合實驗室，在人工智慧、供應鏈應用等領域開展前沿探索。目標是在未來三年持續投入，帶動各個產業，形成兆元規模的人工智慧生態。

京東在還推出系列AI新品，包括購物生活助手「京犀」、萬能數位人助手App「他她它」和附身智慧應用「JoyInside」。其中，「他她它」的現場演示尤為亮眼，許冉僅通過語音溝通，便引導該助手完成一筆100杯咖啡的外賣下單，驗證智慧體在現實場景中的實用價值。