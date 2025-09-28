反內捲奏效！陸工業利潤大增 8月成長20.4% 終結連三月下滑

大陸國家統計局昨（27）日公布，8月規模以上工業企業利潤年增高達20.4%，遠優於7月的年減1.5%，並終結連續三個月下跌的情況，主因裝備製造業及原材料製造業利潤大幅成長。

大陸國家統計局指出，在宏觀政策顯效、統一大市場縱深推進，加上去年同期低基期等多重因素作用下，累計今年前八個月，規模以上工業企業實現利潤總額人民幣4.69兆元（約新台幣20兆元），年增0.9%，裝備製造業支撐有力，不同規模企業利潤均有所改善。

民生證券分析，8月年增20.4%是2023年12月以來近兩年最高增速，顯示「反內捲」政策已出現成效，例如黑色金屬冶煉等上游產業主動出清過剩產能，擺脫低價競爭格局，讓價格及企業獲利能力得以修復，尤其以國企為主的上游產業限產響應速度更快，虧損的情況大幅改善。

累計今年前八個月，國有控股企業實現利潤總額人民幣1.52兆元，年減1.7%；股份制企業實現利潤總額人民幣3.49兆元，年增1.1%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額人民幣1.17兆元，年增0.9%；私營企業實現利潤總額人民幣1.31兆元，年增3.3%。

今年前八月製造業實現利潤總額人民幣3.52兆元，年增7.4%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額人民幣6,035.1億元，年增9.4%。

大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀稱，下階段在外部環境嚴峻複雜、國內市場需求仍顯不足的背景下，要進一步擴大國內需求，縱深推進全國統一大市場建設，規範企業競爭秩序，為工業企業利潤持續恢復創造更多有利條件。

于衛寧表示，裝備製造業「壓艙石」作用明顯，今年前八個月，規模以上裝備製造業利潤增長7.2%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長2.5個百分點，是拉動作用最強的板塊之一，對規模以上工業企業利潤恢復支撐作用明顯。從行業看，鐵路船舶航空航太、電氣機械行業利潤增長較快，增速分別達37.3%、11.5%。

另外，原材料製造業利潤增長較快，消費品製造業利潤由降轉增。受市場需求增加、價格回升、成本有所下降等因素帶動，今年前八月，原材料製造業利潤年增22.1%，較前七月加快10個百分點，拉動全部規模以上工業企業利潤增長2.5個百分點。其中，鋼鐵行業轉虧為盈；有色行業利潤增長12.7%。