明年起陸電動車出口需許可證 彭博：衝擊外資車廠

大陸商務部宣布，汽車製造商明年起需獲得許可證，才能從大陸出口電動車，以減少來自不受監管的貿易商的不公平競爭，並維護大陸汽車品牌在海外的聲譽。彭博分析，此舉將影響在大陸設廠的特斯拉、福斯等外資車廠出口電動車。

路透報導，電動車銷售商將被要求遵守現有規則，僅允許汽車製造商及授權公司申請出口許可證。在現行框架下，汽油車和混合動力車已經受到證照管理。

大陸汽車技術研究中心政策研究室主任吳松泉表示，人們擔心未經授權的出口商將電動車，運送到未建立售後服務的海外市場，損害大陸品牌的用戶體驗和聲譽。

吳松泉補充說，這也會導致這些市場的價格戰和利潤微薄，「正如國際主要品牌透過高質量贏得全球信任一樣，大陸汽車製造商應該建立標準化流程，並在自主營運中實現高質量的出口。」

自二○一九年以來，大陸地方政府支持數千家將新車作為「二手」，運送到海外的貿易商。路透先前報導稱，這種做法有助於吸收大陸過剩的汽車供應，並人為誇大當地ＧＤＰ統計數據。但此舉也讓部分良莠不齊的汽車渾水摸魚出口。

大陸國有汽車製造商長安董事長朱華榮在六月的汽車會議上就呼籲對這些「二手車」出口採取更嚴格的措施，否則會在海外市場「嚴重損害大陸品牌」。

但北京此舉也將使西方車廠業務更加複雜。特斯拉、福斯汽車和BMW等外企，都利用大陸低廉製造成本和完善電動車供應鏈，從大陸工廠出口旗下的電動車。

特斯拉上海廠負責生產Model 3和Model Y以供應國內外市場。根據大陸乘聯會數據，二○二五年前八個月中，該廠有七個月出貨量呈現年減。