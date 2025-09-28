陸9月製造業 PMI 恐回落 連六個月處於收縮區間

快訊

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
中國大陸國家統計局將於30日公布9月官方製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業PMI。（新華社）

中國大陸國家統計局將於30日公布9月官方製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業PMI。分析師認為，隨著「搶出口」效應退潮及房地產市場持續調整，9月製造業PMI可能小幅回落至49.3左右，連續第六個月處於收縮區間。

8月官方製造業PMI為49.4，雖較前月上升0.1，但仍低於榮枯線（50）之下。今年4到7月官方製造業PMI分別為49.0、49.5、49.7、49.3。

中國銀河證券分析指，8月製造業PMI微升，生產、新訂單、出廠價格和採購小幅回升，反映擴內需政策初步效果。但中小企業仍收縮，與大企業分化明顯，經濟壓力仍存。中國物流訊息中心分析師張立群認為，雖政策綜合效果初步顯現，但經濟下行壓力仍明顯。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，近期美國關稅有所調整，但伴隨隨各類「搶出口」、「轉出口」退潮，大陸出口增速可能回落；同時，房地產市場調整將持續對宏觀經濟景氣造成影響。基於此，他判斷9月製造業PMI可能小幅回落，但季節性因素或略有緩衝。

下半年促消費和內需政策將進一步加碼，均對經濟景氣形成支撐。

PMI 分析師

