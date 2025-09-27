快訊

人物／前行政院長張俊雄辭世享壽87歲 宣布停建核四引反彈

已故「淫魔」富豪艾普斯坦新文件曝光 馬斯克、安德魯王子名列其中

聽新聞
0:00 / 0:00

堅持主權平等 陸副外長：反對把AI技術當作維護霸權工具

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部副部長馬朝旭25日在聯合國全球人工智慧（AI）治理對話高級別啟動會議上表示，大陸主張AI全球治理要堅持主權平等，反對把AI技術當作維護霸權的工具。圖／大陸外交部官網
大陸外交部副部長馬朝旭25日在聯合國全球人工智慧（AI）治理對話高級別啟動會議上表示，大陸主張AI全球治理要堅持主權平等，反對把AI技術當作維護霸權的工具。圖／大陸外交部官網

大陸外交部副部長馬朝旭25日在聯合國全球人工智慧（AI）治理對話高級別啟動會議上表示，大陸主張AI全球治理要堅持主權平等，反對把AI技術當作維護霸權的工具。

大陸外交部官網發布，馬朝旭表示，大陸主張人工智慧全球治理要堅持主權平等，確保各國發展人工智慧權利，平等參與、平等決策、平等受益。要遵守國際法治，遵守聯合國憲章宗旨，反對把人工智慧技術當作維護霸權的工具。

他說，大陸主張要踐行多邊主義，支持聯合國發揮主管道作用，逐步形成具有廣泛共識的全球治理框架和標準規範。要宣導以人為本，使各國民眾共用人工智慧發展裨益。要注重行動導向，做促進人工智慧向善普惠發展的行動派。

馬朝旭指出，大陸提出「『人工智慧+』國際合作倡議」，顯示了同各國加強務實合作、利用人工智慧賦能千行百業的積極意願。「人工智慧能力建設普惠計畫」發佈一年來惠及各國民生福祉，大陸主辦能力建設專案為各國加速智慧化轉型提供助力。

他稱，大陸倡議成立世界人工智慧合作組織是推動人工智慧全球治理的重要創舉。期待世界人工智慧合作組織與全球人工智慧治理對話相互促進，朝著釋放智慧紅利、彌合智慧鴻溝的共同願景不懈努力。

外交部 聯合國

延伸閱讀

小米17開賣5分鐘 刷新2025大陸國產手機首日銷售額新高

大陸「十一長假」將至 金廈兩地密切合作宣導加班船、電動車安全

終結連三跌！大陸8月工業企業利潤 年增20.4％

大陸要求明年起電動車需有出口許可證 外資車廠在陸業務添變數

相關新聞

踢到鐵板！大陸「無人機製造商」告美國防部慘敗 軍工黑名單逃不掉

美國法官26日駁回大陸無人機製造商大疆，提出從美國國防部黑名單中移除的申請。認為美國國防部有大量證據支持結論，指出大疆對...

重新布局大陸科技股？「女版巴菲特」豪買阿里百度 專注這領域

被譽為「女版巴菲特」的知名投資人「木頭姐」伍德（Catherine Wood），執掌的方舟投資（ARK Invest）日...

大陸要求明年起電動車需有出口許可證 外資車廠在陸業務添變數

大陸商務部26日發布，汽車製造商明年起需獲得許可證，才能從大陸出口電動車，以減少來自不受監管的貿易商的不公平競爭，並維護...

小米17開賣5分鐘 刷新2025大陸國產手機首日銷售額新高

對標蘋果iPhone 17的小米17系列旗艦機型27日開賣，小米公關部總經理王化在微博發文指出，小米17全系開賣5分鐘，...

堅持主權平等 陸副外長：反對把AI技術當作維護霸權工具

大陸外交部副部長馬朝旭25日在聯合國全球人工智慧（AI）治理對話高級別啟動會議上表示，大陸主張AI全球治理要堅持主權平等...

京東方精電：越南車載顯示基地首個全流程產品點亮 年底規模化量產

京東方精電宣布，總投資超過人民人民幣3億元（新台幣12.3億元），越南車載顯示基地實現首個全流程產品成功點亮，並預計基地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。