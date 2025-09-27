聽新聞
堅持主權平等 陸副外長：反對把AI技術當作維護霸權工具
大陸外交部副部長馬朝旭25日在聯合國全球人工智慧（AI）治理對話高級別啟動會議上表示，大陸主張AI全球治理要堅持主權平等，反對把AI技術當作維護霸權的工具。
大陸外交部官網發布，馬朝旭表示，大陸主張人工智慧全球治理要堅持主權平等，確保各國發展人工智慧權利，平等參與、平等決策、平等受益。要遵守國際法治，遵守聯合國憲章宗旨，反對把人工智慧技術當作維護霸權的工具。
他說，大陸主張要踐行多邊主義，支持聯合國發揮主管道作用，逐步形成具有廣泛共識的全球治理框架和標準規範。要宣導以人為本，使各國民眾共用人工智慧發展裨益。要注重行動導向，做促進人工智慧向善普惠發展的行動派。
馬朝旭指出，大陸提出「『人工智慧+』國際合作倡議」，顯示了同各國加強務實合作、利用人工智慧賦能千行百業的積極意願。「人工智慧能力建設普惠計畫」發佈一年來惠及各國民生福祉，大陸主辦能力建設專案為各國加速智慧化轉型提供助力。
他稱，大陸倡議成立世界人工智慧合作組織是推動人工智慧全球治理的重要創舉。期待世界人工智慧合作組織與全球人工智慧治理對話相互促進，朝著釋放智慧紅利、彌合智慧鴻溝的共同願景不懈努力。
