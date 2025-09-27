踢到鐵板！大陸「無人機製造商」告美國防部慘敗 軍工黑名單逃不掉

美國法官26日駁回大陸無人機製造商大疆，提出從美國國防部黑名單中移除的申請。認為美國國防部有大量證據支持結論，指出大疆對「大陸國防工業基礎」有貢獻。大疆在聲明中表示，對裁決感到失望，並正在評估公司的法律選項。

路透報導，華盛頓特區地方法官弗里德曼（Paul Friedman）26在裁決中表示，美國國防部大量證據表明，大疆為大陸國防工業基礎「做出了貢獻」。

大疆在美國擁有一半以上的商用無人機市占率。該公司表示，美國國防部將其列入名單是「非法且誤導的」，大疆因此「失去商業合約，被污衊為國家安全威脅，並被禁止與多個聯邦政府機構簽訂合約」。

美國司法部在一份法庭文件中告訴弗里德曼，美國「長期以來一直對大陸科技公司與大陸政府之間的關係所帶來的國家安全威脅表示嚴重擔憂」。

弗里德曼在今年7月涉及大陸光學雷達製造商上海禾賽科技（Hesai Group）的一起訴訟案中，做出了有利美國政府的裁決。該集團也因美國將其列入涉嫌與大陸軍方合作的公司名單而提出訴訟。

美國以國安為由，借機打擊與制裁大陸無人機生產企業已持續數年。美國防部在2017年就曾以所謂「資料安全隱患」為名，禁止美軍使用大疆無人機產品，對其開始長達一年的制裁。

2020年，美國商務部又以「違反美國國家安全」為理由，宣佈將大疆列入出口管制「實體清單」。

大疆曾於2024年10月18日就美國防部將其列入「大陸軍工企業」清單發起制裁一事提告。大疆在起訴狀中詳述了美國防部將其列為「軍工企業」的不合理性，以及美國防部種種違反美國法律的做法，並強調大疆既不是大陸軍方擁有，也不受大陸軍方控制，僅銷售「消費級和商業級」無人機，而非軍用無人機。