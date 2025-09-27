重新布局大陸科技股？「女版巴菲特」豪買阿里百度 專注這領域

被譽為「女版巴菲特」的知名投資人「木頭姐」伍德（Catherine Wood），執掌的方舟投資（ARK Invest）日前對大陸科技股進行了引人注目的增持操作。透過旗下兩檔不同的ETF基金，共計買入了價值約1630萬美元的阿里巴巴股票。

除了阿里巴巴，方舟投資還大幅增持了另一家大陸科技公司百度的股票，將持倉總額提升至4700萬美元。

21世紀經濟報導，目前許多中概股的本益比等關鍵估值指標依然處於歷史低位，在最近的採訪中，木頭姐直言：「目前估值差距很大，大陸科技股大概只有美國的一半。」

而阿里正是其中的代表。今年阿里股價已累計上漲超過116%，美股漲幅也接近107%。但相比美國科技巨頭，本益比仍處於歷史低位。以相對低廉的價格，就有機會投資於在人工智慧這一確定性賽道上佔據領先地位的企業，這對於追求高成長性的基金而言，吸引力太大了。

當然，光便宜肯定不夠，木頭姐的投資眼光一向超前。阿里橫跨電商、物流、雲計算、大模型的生態，恰好處於「多個顛覆性技術交匯點」。尤其是阿里與輝達合作佈局Physical AI（物理AI），AI能力將切入機器人、自動駕駛等硬體場景，這與木頭姐投資特斯拉的邏輯一脈相承。

而阿里AI戰略也從「故事」進入「兌現期」。業績上來看，第2季阿里雲可謂是「爆單」，收入年增26%，創下近三年最高增速，阿里AI產品更搶眼，收入連續8個季度三位數增長。阿里整體淨利潤暴增76%，代表AI投入已經開始賺錢了。

在木頭姐宣布買入阿里的同一天，2025阿里雲棲大會在杭州舉行。CEO吳泳銘表示，阿里正在積極推進人民幣3800億元規模的AI基礎設施建設，並計畫追加更大的投入。

在買入阿里的同日，方舟還增持了百度，使總持倉價值達到約4700萬美元。另外，她的投資組合裡還有比亞迪、小馬智行和京東物流等大陸科技公司。