京東方精電：越南車載顯示基地首個全流程產品點亮 年底規模化量產
京東方精電宣布，總投資超過人民人民幣3億元（新台幣12.3億元），越南車載顯示基地實現首個全流程產品成功點亮，並預計基地在今年底實現規模化量產。
新浪科技報導，京東方科技集團高級副總裁、京東方精電首席執行官蘇寧表示，越南車載顯示基地作為京東方精電全球化戰略的重要一步，將成為未來服務北美、歐洲、日韓等全球重要區域市場的戰略支點，進一步提升京東方精電全球市場的回應速度與服務能力，推動公司全球化運營邁上新臺階。
蘇寧還指出，另一方面，也將帶動當地車載及泛工業上下游產業聚集，為公司「不止於螢幕、不止於車」的全球布局創造長遠價值，也為越南當地產業發展注入強勁動能。
越南車載顯示基地是京東方精電首個海外自主投建的智慧工廠，主要研發生產高端車載顯示產品及整機顯示系統等汽車座艙產品，設計產能每月5萬片模組。
京東方精電越南車載基地於2024年底試產成功，2025年8月完成首個樣品下線。此次全流程產品點亮為後續規模化量產奠定了基礎。
目前，京東方精電越南車載基地已獲得韓國龍頭車企14.6吋中控、8吋中控、8.1吋儀表顯示及北美知名新能源車企超36吋儀表中控一體屏等多個重大專案定點，預計將於年底實現大規模量產。
京東方精電是京東方集團的全球車載業務平台，在汽車TFT顯示幕和大中型顯示螢幕模組市場中處於領先地位，現有車載顯示技術包括Oxide、8K、BD Cell、Mini LED、OLED等。
