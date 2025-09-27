小米17開賣5分鐘 刷新2025大陸國產手機首日銷售額新高

對標蘋果iPhone 17的小米17系列旗艦機型27日開賣，小米公關部總經理王化在微博發文指出，小米17全系開賣5分鐘，刷新2025年大陸國產手機全價位新機系列，首銷全天銷量、銷售額紀錄。

瀟湘晨報報導，有不少大陸網友曬出照片、影片，稱小米集團總裁盧偉冰現身小米之家北京華熙LIVE五棵松店，與店員一起倒計時開門迎接客戶，並親自給客戶交付手機。

盧偉冰也在現場公佈戰報，稱小米17中Pro Max版本賣得最好。

小米17 Pro Max單款機型也打破了今年大陸國產手機全價位段首銷全天銷量、銷售額紀錄，在小米17系列中銷量占比超過50%。

香港信報報導，小米17系列旗艦機型主打「小尺寸續航之王」，全球首發第五代驍龍8至尊版處理器，起售價人民幣4499元。其中，小米17採用6.3吋螢幕，重量為191克，配備7,000mAh小米金沙江電池。影像方面，搭載全焦段LEICA專業三攝。

較高階的小米17 Pro系列，其中Pro版本採用6.3吋螢幕，Pro Max版則達到6.9吋，全系搭載「妙享背屏」，也就是在後置相機模組區域新增一塊小螢幕，可設置時鐘、AI人像等，支持後置主攝自拍。

小米17 Pro系列起售價為人民幣4999元。小米同時發布多項科技家電新產品，包括米家冰箱Pro，以及音箱產品小米Sound 2 Max等。

另一方面，小米集團董事長雷軍25日在年度演講中表示，晶片是小米走向成功的必經之路，自研手機SoC，至少要堅持10年、至少投入人民幣500億元。

面對內外部對「造晶片」的質疑，雷軍回應，小米造晶片絕對不會動搖。2025年5月22日，玄戒O1及搭載這顆晶片的手機正式發表，不負眾望。雷軍強調，失敗本身並不可怕，正視內心的恐懼，才是關鍵。