快訊

影／日本首條臥鋪夜行巴士將上路！從高知可「全平躺過夜」到東京

百貨店王台中新光三越回歸！消費者好驚奇：昔「氣爆的12樓」滿滿都是人

花蓮洪災黑狗卡淤泥撿回一命 「掰咖小黃狂奔」奇蹟重逢看哭：真的是你！

小米17開賣5分鐘 刷新2025大陸國產手機首日銷售額新高

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
對標蘋果iPhone 17的小米17系列旗艦機型27日開賣，小米公關部總經理王化在微博發文指出，小米17全系開賣5分鐘，刷新2025年大陸國產手機全價位新機系列，首銷全天銷量、銷售額紀錄。歐新社
對標蘋果iPhone 17的小米17系列旗艦機型27日開賣，小米公關部總經理王化在微博發文指出，小米17全系開賣5分鐘，刷新2025年大陸國產手機全價位新機系列，首銷全天銷量、銷售額紀錄。歐新社

對標蘋果iPhone 17的小米17系列旗艦機型27日開賣，小米公關部總經理王化在微博發文指出，小米17全系開賣5分鐘，刷新2025年大陸國產手機全價位新機系列，首銷全天銷量、銷售額紀錄。

瀟湘晨報報導，有不少大陸網友曬出照片、影片，稱小米集團總裁盧偉冰現身小米之家北京華熙LIVE五棵松店，與店員一起倒計時開門迎接客戶，並親自給客戶交付手機。

盧偉冰也在現場公佈戰報，稱小米17中Pro Max版本賣得最好。

小米17 Pro Max單款機型也打破了今年大陸國產手機全價位段首銷全天銷量、銷售額紀錄，在小米17系列中銷量占比超過50%。

香港信報報導，小米17系列旗艦機型主打「小尺寸續航之王」，全球首發第五代驍龍8至尊版處理器，起售價人民幣4499元。其中，小米17採用6.3吋螢幕，重量為191克，配備7,000mAh小米金沙江電池。影像方面，搭載全焦段LEICA專業三攝。

較高階的小米17 Pro系列，其中Pro版本採用6.3吋螢幕，Pro Max版則達到6.9吋，全系搭載「妙享背屏」，也就是在後置相機模組區域新增一塊小螢幕，可設置時鐘、AI人像等，支持後置主攝自拍。

小米17 Pro系列起售價為人民幣4999元。小米同時發布多項科技家電新產品，包括米家冰箱Pro，以及音箱產品小米Sound 2 Max等。

另一方面，小米集團董事長雷軍25日在年度演講中表示，晶片是小米走向成功的必經之路，自研手機SoC，至少要堅持10年、至少投入人民幣500億元。

面對內外部對「造晶片」的質疑，雷軍回應，小米造晶片絕對不會動搖。2025年5月22日，玄戒O1及搭載這顆晶片的手機正式發表，不負眾望。雷軍強調，失敗本身並不可怕，正視內心的恐懼，才是關鍵。

小米

延伸閱讀

比亞迪價格戰再下殺12% 特斯拉、蔚來等也有動作 要搶金九銀十商機

小米17系列手機亮相 加量不加價

小米17三機來襲！售價1.8萬元起 再現背面螢幕

「押上小米十年家底」雷軍預告年度演講 曝造車造芯幾乎同時決策

相關新聞

小米17開賣5分鐘 刷新2025大陸國產手機首日銷售額新高

對標蘋果iPhone 17的小米17系列旗艦機型27日開賣，小米公關部總經理王化在微博發文指出，小米17全系開賣5分鐘，...

會見聯合國副秘書長 陸商務部長：願構建更公正合理的全球治理體系

大陸商務部部長王文濤，25日在美國紐約會見聯合國副秘書長、開發計畫署代理署長徐浩良時表示，大陸商務部願與聯合國構建更公正...

終結連三跌！大陸8月工業企業利潤 年增20.4％

大陸國家統計局27日公布最新數據顯示，單計8月，規模以上工業企業利潤增長20.4%。從月度看，8月規模以上工業企業利潤兩...

大陸要求明年起電動車需有出口許可證 外資車廠在陸業務添變數

大陸商務部26日發布，汽車製造商明年起需獲得許可證，才能從大陸出口電動車，以減少來自不受監管的貿易商的不公平競爭，並維護...

強化AI SoC晶片領域全球競爭力 星宸科技遞交H股上市申請

聯發科（2454）小金雞、在深交所上市的星宸科技發布公告，公司已於26日向香港聯合交易所遞交H股主板上市申請，並於同日在...

陸國產GPU第一股摩爾線程要來了 躍A股今年半導體最大IPO

根據上海證券交易所官網，摩爾線程昨（26）日首發申請A股上市成功過會，成為大陸國產GPU第一股，從申請到通過，僅用88天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。