會見聯合國副秘書長 陸商務部長：願構建更公正合理的全球治理體系

大陸商務部部長王文濤，25日在美國紐約會見聯合國副秘書長、開發計畫署代理署長徐浩良時表示，大陸商務部願與聯合國構建更公正合理的全球治理體系。

大陸商務部官網發布，王文濤表示，今年9月，習近平主席提出了全球治理倡議。這是繼全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議之後，中國向世界貢獻的又一重要公共產品。

倡議的一項核心理念就是踐行多邊主義，堅定維護聯合國地位和權威。中國商務部願與包括開發計畫署在內的聯合國發展機構一道，落實好全球治理倡議，共同構建更加公正合理的全球治理體系。

王文濤指出，過去40多年，開發計畫署一直與大陸合作推進實施國別方案，為中國改革開放和經濟發展作出了積極貢獻。今年8月，第十周期國別方案順利通過，為雙方未來5年的合作提供了政策指引。希望雙方加強協調配合，共同做好後續落實。

中方支持在上海設立聯合國開發計畫署全球可持續發展中心，願分享中方在綠色、數字、貿易等領域的發展經驗，呼應全球南方國家實現綠色、數字轉型發展的迫切需求，更好幫助發展中國家加快落實聯合國2030年可持續發展議程。

徐浩良表示，全球治理倡議強調支持多邊主義，維護以聯合國為核心的多邊體系，具有重要意義。開發計畫署願與中方一道實施好新週期國別方案，進一步提升務實合作水準。

在上海設立全球可持續發展中心是雙方合作的新里程碑，希望中心早日建成落地，積極分享中方高品質發展經驗，助力發展中國家應對挑戰。

會後，雙方簽署了「中華人民共和國商務部與聯合國開發計畫署關於在上海設立聯合國開發計畫署全球可持續發展中心的合作意向聲明」。