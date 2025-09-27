快訊

影／日本首條臥鋪夜行巴士將上路！從高知可「全平躺過夜」到東京

百貨店王台中新光三越回歸！消費者好驚奇：昔「氣爆的12樓」滿滿都是人

花蓮洪災黑狗卡淤泥撿回一命 「掰咖小黃狂奔」奇蹟重逢看哭：真的是你！

中國央行：落實落細適度寬鬆貨幣政策

中央社／ 台北27日電

中國人民銀行（央行）第3季貨幣政策委員會例會內容釋出。不同於第2季例會表述「實施好適度寬鬆的貨幣政策」；這次例會訊息為「落實、落細適度寬鬆的貨幣政策」。

中國人民銀行26日釋出第3季貨幣政策委員會例會內容，這場例會在23日召開。會議提到，經濟運作穩中有進，社會信心持續提振，高質量發展取得新成效；仍有國內需求不足、物價低位運作等困難和挑戰。

會議強調，要落實、落細適度寬鬆的貨幣政策，加強逆週期調節，更好地發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加大貨幣、財政政策協同配合，促進經濟穩定成長和物價處於合理水準。

澎湃新聞解析這次例會與第2季例會略有差異處。在國內經濟情勢方面，第3季例會強調「落實、落細適度寬鬆的貨幣政策」；第2季例會表述則為「實施好適度寬鬆的貨幣政策」。

第3季例會建議，「加強貨幣政策調控」，提高前瞻性、針對性、有效性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，靈活把握政策實施的力度和節奏；第2季度例會則是建議，「加大貨幣政策調控強度」，提高貨幣政策調控前瞻性、針對性、有效性。

在利率和匯率方面，第3季例會表述與第2季例會保持一致，會議重申強化央行政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制，發揮市場利率定價自律機制作用，加強利率政策執行和監督。

第3季例會強調，暢通貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率，防範資金空轉。增強外匯市場韌性，穩定市場預期，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

第3季例會在房地產金融政策方面重申，著力推動已經推出的金融政策措施實施見效，加大存量商品房和存量土地盤活力度，鞏固房地產市場穩定態勢，完善房地產金融基礎性制度，助力構建房地產發展新模式。

貨幣 中國人民銀行 房地產

延伸閱讀

A股為何持續上漲？陸金融學者指「信心比黃金重要」

陸協調房地產融資 交屋近2千萬筆

中國付巨額裝修費 華爾道夫酒店下月開幕

獨／破產被查封人生大翻轉！李明川身家飆升上億 內幕全曝光

相關新聞

小米17開賣5分鐘 刷新2025大陸國產手機首日銷售額新高

對標蘋果iPhone 17的小米17系列旗艦機型27日開賣，小米公關部總經理王化在微博發文指出，小米17全系開賣5分鐘，...

會見聯合國副秘書長 陸商務部長：願構建更公正合理的全球治理體系

大陸商務部部長王文濤，25日在美國紐約會見聯合國副秘書長、開發計畫署代理署長徐浩良時表示，大陸商務部願與聯合國構建更公正...

終結連三跌！大陸8月工業企業利潤 年增20.4％

大陸國家統計局27日公布最新數據顯示，單計8月，規模以上工業企業利潤增長20.4%。從月度看，8月規模以上工業企業利潤兩...

大陸要求明年起電動車需有出口許可證 外資車廠在陸業務添變數

大陸商務部26日發布，汽車製造商明年起需獲得許可證，才能從大陸出口電動車，以減少來自不受監管的貿易商的不公平競爭，並維護...

強化AI SoC晶片領域全球競爭力 星宸科技遞交H股上市申請

聯發科（2454）小金雞、在深交所上市的星宸科技發布公告，公司已於26日向香港聯合交易所遞交H股主板上市申請，並於同日在...

陸國產GPU第一股摩爾線程要來了 躍A股今年半導體最大IPO

根據上海證券交易所官網，摩爾線程昨（26）日首發申請A股上市成功過會，成為大陸國產GPU第一股，從申請到通過，僅用88天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。