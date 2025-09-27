終結連三跌！大陸8月工業企業利潤 年增20.4％
大陸國家統計局27日公布最新數據顯示，單計8月，規模以上工業企業利潤增長20.4%。從月度看，8月規模以上工業企業利潤兩位數增長，由7月下降1.5%轉為增長20.4%，終結連三跌，工業企業當月利潤改善明顯。
國家統計局指出，在宏觀政策顯效、統一大市場縱深推進，加上去年同期低基數等多重因素作用下，今年前8個月，規模以上工業企業實現利潤總額人民幣4.69兆元，年增0.9%，裝備製造業支撐有力，不同規模企業利潤均有所改善。
前8個月，國有控股企業實現利潤總額人民幣1.52兆元，年減1.7%；股份制企業實現利潤總額人民幣3.49兆元，年增1.1%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額人民幣1.17兆元，年增0.9%；私營企業實現利潤總額人民幣1.31兆元，年增3.3%。
期內，採礦業實現利潤總額5人民幣661.1億元，年減30.6%；製造業實現利潤總額人民幣3.52兆元，年增7.4%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額人民幣6035.1億元，年增9.4%。
前8個月，規模以上工業企業實現營收人民幣89.62兆元，年增2.3%；營業成本人民幣76.7兆元，年增2.5%；營業收入利潤率為5.24%，下降0.06個百分點。
8月底，規模以上工業企業資產總計人民幣185.08兆元，年增5%；負債合計人民幣107.34兆元，增長5.4%；資產負債率為58%，上升0.2個百分點。
國家統計局工業司首席統計師于衛甯解讀稱，下階段在外部環境嚴峻複雜、國內市場需求仍顯不足的背景下，要進一步擴大國內需求，縱深推進全國統一大市場建設，規範企業競爭秩序，為工業企業利潤持續恢復創造更多有利條件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言