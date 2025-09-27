大陸要求明年起電動車需有出口許可證 外資車廠在陸業務添變數

大陸商務部26日發布，汽車製造商明年起需獲得許可證，才能從大陸出口電動車，以減少來自不受監管的貿易商的不公平競爭，並維護大陸汽車品牌在海外的聲譽。

彭博分析，此舉將影響比亞迪等大陸車廠及在大陸設廠的特斯拉、福斯等外資車廠。

路透報導，電動車銷售商將被要求遵守現有規則，僅允許汽車製造商及授權公司申請出口許可證。在現行框架下，汽油車和混合動力車已經受到牌照管理。

大陸汽車技術研究中心政策研究室主任吳松泉表示，人們擔心未經授權的出口商將電動車，運送到未建立售後服務的海外市場，損害大陸品牌的用戶體驗和聲譽。

吳松泉補充說，這也會導致這些市場的價格戰和利潤微薄。「正如國際主要品牌透過高質量贏得全球信任一樣，大陸汽車製造商應該建立標準化流程，並在自主營運中實現高質量的出口。」

大陸國有汽車製造商長安董事長朱華榮，在6月的汽車會議上敦促對這些「二手車」出口採取更嚴格的措施，並警告說，這種做法可能會在海外市場「嚴重損害大陸品牌」。

自 2019 年以來，大陸地方政府支持了數千家將新車作為「二手」，運送到海外的貿易商。路透先前報導稱，這種做法有助於吸收大陸過剩的汽車供應，並人為地誇大當地 GDP 統計數據。

以比亞迪、蔚來和小鵬為首的大陸電動車出口，一直是地緣政治緊張局勢核心，特別是與歐盟的關係，歐盟已課徵高額關稅阻止中國電動車流入。

儘管如此，出貨量基本未受影響。今年前 7 個月，大陸車廠出口超過190億美元電動車，與去年同期大致持平，儘管歐盟課徵關稅，歐洲仍是最大市場。比亞迪本周在德國新增4名高階主管，強化在歐洲最大汽車市場的銷售。

北京此舉也將使西方車廠業務更加複雜。特斯拉、福斯汽車和BMW，都利用大陸低廉製造成本和完善電動車供應鏈，從大陸工廠出口旗下的電動車。

特斯拉上海廠負責生產 Model 3 和 Model Y 以供應國內外市場。根據大陸乘聯會數據，2025年前8個月中，該廠有 7 個月出貨量呈現年減。

福斯汽車今年稍早宣布擴大從大陸向其他亞洲市場、南美和中東出口的計畫，已將大陸組裝的 Cupra Tavascan 電動休旅車銷往歐洲。BMW 與合作夥伴長城汽車，在大陸生產Mini Cooper和Aceman電動車型供應歐洲市場。