晶片戰續燒！外媒：陸要自家晶片商 在境內上市

外媒ＩＦＲ報導，大陸知名記憶體大廠長鑫存儲年初原計畫赴港上市，但在監管機構建議下，轉而啟動Ａ股上市輔導程序。此舉，在於國家安全的考量，由於大陸監管對晶片廠在港ＩＰＯ有顧慮，因難追查國際投資者的實際背景，特別不希望大量股份落入美國投資者手中。

中美晶片戰持續，大陸傳出監管部門要求包括長鑫存儲在內的領先晶片開發商在Ａ股上市，以加強風險控管股東結構，讓當局更易掌控持有戰略性重要企業股份的投資者類型，同時也是大陸政府推動半導體產業發展的重要舉動之一。

相對而言，Ａ股ＩＰＯ對投資者類型的管控更嚴格，外資主要透過受嚴格監管的合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）機制參與，因此監管能更有效掌握投資者結構。

大陸證監會顯示，長鑫存儲的ＩＰＯ輔導備案申請獲安徽證監局受理，輔導機構為中金公司、中信建投。

長鑫存儲擬於上海科創板上市，目標估值約人民幣二千億元，按照大陸上市規定，公開發行股份不得低於總股本百分之十，長鑫存儲將集資約人民幣二百億元（新台幣八百四十億元）。

長鑫存儲於二○一七年成立，公司位於安徽省合肥市，是目前大陸最大國產動態隨機存取記憶體（ＤＲＡＭ）製造商，專業從事ＤＲＡＭ晶片的設計、研發、生產和銷售。

目前全球ＤＲＡＭ市場由三星、ＳＫ海力士和美光主導，長鑫存儲市占率逐步提升，即使在中美大打晶片戰之際，據TrendForce數據，長鑫今年市占率將可達百分之十。

美國近年加緊圍堵大陸晶片行業發展，今年一月，美國國防部將長鑫存儲列入實體清單，指涉嫌與大陸軍方有聯繫。美國商務部則於五月考慮進一步施加管制，限制長鑫獲取先進ＡＩ晶片和半導體設備。