人行擬加強貨幣政策調控

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
中國人民銀行（大陸央行）。 中新社
中國人民銀行官網昨（26）日公布，人行貨幣政策委員會2025年第3季例會已於9月23日召開，對於下階段貨幣政策，建議加強貨幣政策調控，用好證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款，鞏固房地產市場穩定態勢，完善房地產金融基礎性制度，助力構建房地產發展新模式。

會議研建議加強貨幣政策調控，保持流動性充裕，引導金融機構加大貨幣信貸投放力度，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。從宏觀審慎的角度觀察、評估債市運行情況，關注長期收益率的變化。

人行表示，要暢通貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率，防範資金空轉，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

會議指出，要引導大型銀行發揮金融服務實體經濟主力軍作用，加力支持科技創新、提振消費、小微企業、穩定外貿等，做好「兩重」、「兩新」等重點領域的融資支持。用好證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款，探索常態化的制度安排，維護資本市場穩定。持續做好支援民營經濟發展壯大的金融服務，充分發揮支持小微企業融資協調工作機制作用，進一步打通中小微企業融資的堵點和卡點。

貨幣 經濟發展 微企業

