長鑫髮夾彎 改A股上市

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

外媒IFR報導，長鑫存儲在年初原計劃赴港上市，但在監管機構建議下，轉而啟動A股上市輔導程序，由於大陸監管對晶片廠在港IPO有顧慮，因難追查國際投資者的實際背景，特別不希望大量股份落入美國投資者手中。

中美晶片戰持續，大陸傳出監管部門要求包括長鑫存儲在內的領先晶片開發商在A股上市，以加強風險控管股東結構，讓當局更易掌控持有戰略性重要企業股份的投資者類型，同時也是大陸政府推動半導體產業發展的重要舉動之一。

相對而言，A股IPO對投資者類型的管控更嚴格，外資主要透過受嚴格監管的合格境外機構投資者（QFII）機制參與，因此監管能更有效掌握投資者結構。

大陸證監會顯示，長鑫存儲的IPO輔導備案申請獲得安徽證監局受理，輔導機構為中金公司以及中信建投。

長鑫存儲擬於上海科創板上市，目標估值約人民幣2,000億元，按照大陸上市規定，公開發行股份不得低於總股本10%，長鑫存儲將集資約人民幣200億元（新台幣840億元）。

