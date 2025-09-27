陸國產GPU第一股摩爾線程要來了 躍A股今年半導體最大IPO

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
摩爾線程申請A股IPO過關只花88天創紀錄。（網路照片）
摩爾線程申請A股IPO過關只花88天創紀錄。（網路照片）

根據上海證券交易所官網，摩爾線程昨（26）日首發申請A股上市成功過會，成為大陸國產GPU第一股，從申請到通過，僅用88天創上海科創板最快審核紀錄。公司計畫募資人民幣80億元（新台幣328億元），為今年A股最大規模的半導體IPO。

摩爾線程被業界視為輝達的重要對手，其董事長張建中曾在輝達工作長達14年，最高擔任輝達全球副總裁兼中國區總經理，在2020年創立摩爾線程並兼任CEO。

華爾街見聞報導，摩爾線程憑藉全自主MUSA架構，已推出四代GPU，2025年上半年營收達人民幣7.02億元（約新台幣29億元），光是今年上半年營收就超過此前三年營收總和，上半年毛利率升至70.7%，不過，因為前期投資金額太大，公司預計最快2027年開始賺錢。

華爾街見聞報導，上海證券交易所上市委，26日審議通過摩爾線程的首發申請。從6月30日上市申請獲受理到成功過會，摩爾線程僅用時88天，創下科創板審核周期的最快紀錄。「成功過會」後，企業需在12個月完成發行準備，包括確定發行價格、路演推介及申購等環節。

摩爾線程表示，IPO募集資金將主要投向新一代AI訓練與推理晶片、圖形晶片及AI SoC晶片的研發，以鞏固在高性能計算領域的領先地位。

截至2025年上半年，公司正洽談的客戶預計訂單合計將超過人民幣20億元。公司管理層預計最早於2027年實現合併報表盈利。作為大陸全功能GPU領軍企業，摩爾線程此次過會代表大陸國產AI晶片產業的重要突破。

成立於2020年的摩爾線程，用極高研發投入，累計人民幣43億元、研發人員占比逾75%，鍛造出全自主MUSA架構，迄今已推出四代GPU並覆蓋AI訓練推理、專業圖形、消費級、智慧SoC等全應用場景。

根據招股書， MTT S80、S5000等產品單項性能對標國際先進，部分指標接近輝達 RTX 3060，集群算力效率超國際同級別。摩爾線程也是境內首家量產DirectX 12圖形加速的廠商，廣泛相容主流開發工具鏈，降低了用戶遷移與開發成本。

人民幣 成功 上海

延伸閱讀

想讓華為壟斷？白宮經濟顧問示警 大陸若無輝達晶片「恐輸AI競賽」

台積電利多？WSJ：美擬要求晶片公司國產進口比例1:1 未達標將繳關稅

川普又對晶片業出狠招？擬要求半導體美製與進口量1比1 否則祭關稅

「超級周期」 來了！南韓晶片雙雄市值暴增千億美元後 可望續漲

相關新聞

晶片戰續燒！外媒：陸要自家晶片商 在境內上市

外媒ＩＦＲ報導，大陸知名記憶體大廠長鑫存儲年初原計畫赴港上市，但在監管機構建議下，轉而啟動Ａ股上市輔導程序。此舉，在於國...

比亞迪價格戰再下殺12% 特斯拉、蔚來等也有動作 要搶金九銀十商機

大陸汽車龍頭比亞迪昨（26）日宣布，多款新車降價人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元），降幅高達12%，顯示價格戰還沒完，此...

衝擊台商？大陸不再尋求世貿談判特殊待遇 海基會回應可能影響

大陸總理李強23日在紐約宣布，大陸作為負責任的發展中大國，將在世貿組織（WTO）當前和未來談判中不尋求新的特殊與差別待遇...

陸國產GPU第一股摩爾線程要來了 躍A股今年半導體最大IPO

根據上海證券交易所官網，摩爾線程昨（26）日首發申請A股上市成功過會，成為大陸國產GPU第一股，從申請到通過，僅用88天...

長鑫髮夾彎 改A股上市

外媒IFR報導，長鑫存儲在年初原計劃赴港上市，但在監管機構建議下，轉而啟動A股上市輔導程序，由於大陸監管對晶片廠在港IP...

人行擬加強貨幣政策調控

中國人民銀行官網昨（26）日公布，人行貨幣政策委員會2025年第3季例會已於9月23日召開，對於下階段貨幣政策，建議加強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。