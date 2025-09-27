比亞迪價格戰再下殺12% 特斯拉、蔚來等也有動作 要搶金九銀十商機

大陸汽車龍頭比亞迪昨（26）日宣布，多款新車降價人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元），降幅高達12%，顯示價格戰還沒完，此前特斯拉也推出Model 3長續航後驅版降價人民幣1萬元，蔚來及理想多款新車型更直接增加配備及降價，積極搶攻「金九銀十」汽車銷售旺季。

根據中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會數據，8月以來幾乎每周均有十餘款新車上市。中國汽車報指出，與以往單純依靠降價和促銷優惠的傳統模式不同，今年「金九銀十」車市大促銷呈現更多元的優惠。

最直接的做法仍是降價搶市，比亞迪第二代秦PLUS多款新車正式上市，並推出「國慶獻禮價」優惠活動，多個版本車型降價人民幣1萬元，其中第二代秦PLUS DM-i 55公里領先版起售價降至人民幣6.98萬元，降幅高達12%。

特斯拉官網1日顯示， Model 3長續航後輪驅動版售價從26.95萬元，下調至25.95萬元，降價1萬元，該車型於8月12日正式發表，意即該車在上市不到一個月即下調售價。Model 3上市後的第一周，周銷量曾提升至0.52萬輛，排在第八，但上市後第二周該車型銷量再次跌出前30名的榜單。

也有車企採取其他優惠措施。小米汽車1日發布9月限時購車權益，購買小米SU7贈送價值8,000元真皮座椅及小米輔助駕駛終身免費使用權；小鵬汽車3日宣布，5年0息0首付0手續費金融政策限時回歸；蔚來汽車20日發布全新ES8車型，預售價較第二代下調人民幣11.12萬元。

中國汽車流通協會表示，進入金九銀十消費旺季，大型秋季車展陸續啟動，經銷商季度末衝量促銷，營銷力度較強，疊加中秋、十一雙節效應，消費者購車需求將快速釋放，支撐9月份終端銷量持續走高。綜上因素，同時結合8月份的銷量與9月上半月的經銷商數據增速水平，預計9月份全月乘用車終端銷量將達220萬輛。