美中晶片戰！傳陸加強掌控半導體業 要求晶片製造大廠回國上市

消息人士透露，中國監管機構要求國內主要晶片製造商在本地上市，以進一步控制哪些投資人能購買這些具戰略意義公司的股票，成為北京在美中晶片戰期間力推晶片產業發展的一環。

路透社旗下國際金融評論（IFR）刊物披露，中國動態隨機存取記憶體（DRAM）製造大廠長鑫存儲（CXMT）母公司長鑫科技今年初考慮赴香港首次公開發行股票（IPO），但自7月起已與中國國際金融股份有限公司（CICC）和中信建投證券（ChinaSecurities）合作進行上市前輔導，以爭取A股上市。

知情人士指出，該公司因應中國監管機構的建議而做出上述調整。

長鑫科技的輔導備案並未公布上市地點、目標估值或募資規模，但消息人士表示，公司目標估值約為人民幣2000億元（約新台幣8540億元），並考慮於上海創科板掛牌。

中國相關規定要求企業公開發行股票不得低於股本10%，以這個目標估值推算，該公司預估募資約人民幣200億元。

1名消息人士表示：「監管機構對於在香港上市有疑慮，因為難以辨別國際投資人背後的實際資金來源。美中晶片戰當前，他們尤其不樂見大量股票部位落入美國投資人手中。」

另1名消息人士說道，由於外國投資人主要是透過合格境外機構投資者（QFII）制度參與A股首次公開發行，而該制度受到嚴格監管，因此主管機關更能有效掌控A股IPO的投資人類型。

研調機構TrendForce調查顯示，長鑫存儲的全球DRAM市占率，預計於今年底達到10%。