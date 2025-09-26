衝擊台商？大陸不再尋求世貿談判特殊待遇 海基會回應可能影響

大陸總理李強23日在紐約宣布，大陸作為負責任的發展中大國，將在世貿組織（WTO）當前和未來談判中不尋求新的特殊與差別待遇，對於此一表態日後是否將衝擊在大陸經營的台商，海基會表示，會持續觀察。

海基會副秘書長兼發言人黎寶文26日下午背景說明會，回應本報記者詢問李強的表態是否會衝擊在大陸經營的台商時表示，對於李強在國際場合做出的承諾與論述，「會持續觀察」，因為大陸過往談判策略非常靈活，在實際宣示跟後續談判作為的時間落差、還有實際談判出的結果，都還有一段時間值得觀察。

他說，短期內無法預判實際影響是什麼，但海基會與台商聯繫，在川普上台對大陸一系列貿易戰、關稅議題升溫時，就持續跟台商接觸，台商在大陸各個產業類別不同、營運成本大小、規模大小都不同，所以碰到的困境都各自不同。

據指出，海基會過去接觸主要發現就是中小企業、或以大陸內部市場為主企業，當然會受到大環境影響，包含內捲化、過度競爭壓力，這是大陸長期問題，若以外銷或者對美國市場為主，才是對貿易戰或國際經濟環境不確定下主要衝擊對象，但在這些廠商中，又區分在國際上有沒有擁有定價或者喊價權，若有，則衝擊會比較小，若沒有，則衝擊會自然而然比較大，因為跟上下游協調過程中若本身定價實力不強、議價實力也自然比較弱。

黎寶文還提到，海基會過去接觸到比較多的是中小企業、傳產，至於國際議價比較強的產業，不見得會尋求海基會協助。

他強調，海基會諮詢作業不論是台商諮詢日、相關講座、台商張老師等機制，與陸委會、經濟部等單位都保持密切合作與聯繫，持續對有需要的台商提供必要資訊，甚至必要時提供返台投資相關訊息。海基會的工作是持續了解台灣需求，反饋給相關單位、彼此合作，希望對台商有所幫助。