衝擊台商？大陸不再尋求世貿談判特殊待遇 海基會回應可能影響

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
海基會副秘書長黎寶文對於大陸總理李強宣告不再相關經貿談判中尋求新的特殊與差別待遇是否會衝擊在陸台商，表示會持續觀察。（記者廖士鋒／攝影）
大陸總理李強23日在紐約宣布，大陸作為負責任的發展中大國，將在世貿組織（WTO）當前和未來談判中不尋求新的特殊與差別待遇，對於此一表態日後是否將衝擊在大陸經營的台商海基會表示，會持續觀察。

海基會副秘書長兼發言人黎寶文26日下午背景說明會，回應本報記者詢問李強的表態是否會衝擊在大陸經營的台商時表示，對於李強在國際場合做出的承諾與論述，「會持續觀察」，因為大陸過往談判策略非常靈活，在實際宣示跟後續談判作為的時間落差、還有實際談判出的結果，都還有一段時間值得觀察。

他說，短期內無法預判實際影響是什麼，但海基會與台商聯繫，在川普上台對大陸一系列貿易戰、關稅議題升溫時，就持續跟台商接觸，台商在大陸各個產業類別不同、營運成本大小、規模大小都不同，所以碰到的困境都各自不同。

據指出，海基會過去接觸主要發現就是中小企業、或以大陸內部市場為主企業，當然會受到大環境影響，包含內捲化、過度競爭壓力，這是大陸長期問題，若以外銷或者對美國市場為主，才是對貿易戰或國際經濟環境不確定下主要衝擊對象，但在這些廠商中，又區分在國際上有沒有擁有定價或者喊價權，若有，則衝擊會比較小，若沒有，則衝擊會自然而然比較大，因為跟上下游協調過程中若本身定價實力不強、議價實力也自然比較弱。

黎寶文還提到，海基會過去接觸到比較多的是中小企業、傳產，至於國際議價比較強的產業，不見得會尋求海基會協助。

他強調，海基會諮詢作業不論是台商諮詢日、相關講座、台商張老師等機制，與陸委會、經濟部等單位都保持密切合作與聯繫，持續對有需要的台商提供必要資訊，甚至必要時提供返台投資相關訊息。海基會的工作是持續了解台灣需求，反饋給相關單位、彼此合作，希望對台商有所幫助。

