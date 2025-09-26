A股為何持續上漲？陸金融學者指「信心比黃金重要」

大陸房地產和資本市場過去一年走出分化行情，房市持續走跌，而股市表現則屢屢刷新紀錄。上海交通大學上海高級金融學院金融學教授朱寧指出，大陸民眾的重要資產無非是房地產和股市收入，當房地產不容易止跌回穩，會成為股市在現階段有強烈投資價值的邏輯，背後也可能有國家力量和資金的支持。

朱寧25日晚間出席講座「關稅博弈：多維影響與戰略前瞻」中提到，大陸對於中美貿易戰2.0已有所準備，可以有比較好的應對，但在後疫情時代和後房地產破沫時代，大陸受到房地產行業拖累、經濟增長和消費增長速度逐漸放緩，關稅的不確定性還是會對大陸宏觀經濟產生一定影響。

針對房地產和資本市場領域，朱寧表示，中共中央政治局會議去年9月提出房地產和資本市場止跌回穩後，房地產和資本市場走出分化的行情。資本市場不但止跌回穩，而且上漲了；房地產則是有短期回穩跡象，但是今年過年後，北京、上海等一線城市的房價又出現新一輪更加加速的下跌。

他重申去年年初提出的預測，認為大陸房地產要見底還要大概三到五年，並跌個20-30%，「去年的預測到今年已經大體上實現了，時間上沒有實現，但幅度上已經大體實現了。」

朱寧分析，大陸房地產調整需要更多時間的原因有三個。

一、在2021年之前，大陸房地產可能是過去一百年人類歷史上最大的泡沫。即使在房價下跌三分之一之後，大陸一線城市和全球一線城市比，從房價對收入比、房價對房租比來看，仍比國際水平還要高50%-100%。

二、大陸年輕一代購房者，看待房地產的態度發生深刻變化。2021年之後，因房地產開發商爛尾樓、資金拖欠等問題，造成購房者交了頭期款但是拿不到房子，年輕人看到房地產突然覺得房地產不再是安全的資產；加上疫情和宏觀經濟的變化，年輕人不再覺得買房子是現實的事情。

三、大陸房價從過去25年單邊向上的趨勢，到過去四年下跌30-40%，也打破了在泡沫時間內形成的「剛需、丈母娘效應」等敘事，過去人們深信不宜的說法或敘事也開始受到挑戰。

延伸到資本市場的表現，朱寧指出，大陸民眾的重要資產無非是房地產和股市收入，當房地產不容易止跌回穩，會成為股市在現階段有強烈投資價值的邏輯，「信心比黃金更重要，信心從經濟增速來、從資產價格來」，因此也出現坊間傳聞，指這輪市場上漲有很大政策呵護、有國家力量和資金的支持。

他表示，「有些泡沫雖然在，但在短期看來，是有政府剛性的支撐。」

朱寧判斷，整個市場還是有強烈上漲衝動，但是吸取去年九月的教訓，也吸取2015、2016股市崩盤更大的教訓後，政策層也是特別希望有一個慢牛，這個中心趨勢還是比較明確的。