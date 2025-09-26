中國勞工觀察：鄭州富士康生產iPhone17工時嚴重超標、強迫學生上夜班

中國勞工觀察(China Labor Watch，CLW)25日公布一份題為《蘋果供應鏈對中國的依賴：對鄭州富士康的調查》的調查報告，揭露富士康鄭州工廠的勞動條件仍十分惡劣，引發蘋果iPhone 17供應鏈勞工權益擔憂。報告發現，超過一半的工人是派遣工，是法定上限的5倍。大多數工人每周工作60至 75 小時，遠遠超過大陸法定最高工時以及蘋果公司自己規定的每週 60 小時的上限。

其他問題包括剋扣工資、過度加班、歧視以及強迫學生身分的派遣工上夜班。

報告稱，在最新iPhone 17的生產過程中，CLW調查了該工廠的勞動條件。詳細列舉了蘋果最大的iPhone生產基地鄭州工廠違反當地勞動法的勞動實踐。調查人員還記錄了蘋果員工在工廠的情況，顯示蘋果代表對這些工作條件知情。

據彭博社報導，蘋果在回應這份報告的聲明中稱，蘋果「堅定地致力於遵守最高的勞工、人權、環境和道德行為標準」。蘋果稱，我們定期進行第三方審核，只要供應鏈中的任何環節出現問題，我們都會迅速採取行動，確保我們的高標準得到維護。就這一案，蘋果團隊已趕赴現場並立即展開調查。

但富士康並未立即回應置評請求。

報告指出，這項調查的調查期是2025年3月至9月，發現富士康在旺季僱用了15萬至20萬名工人，其中派遣工佔比超過50%，是中國法律規定的法定上限的5倍。

CLW指出，他們發現，鄭州富士康的時薪員工工資約25元/小時。薪資分為兩期支付，第一期以基本工資12元/小時計算，剩餘部分在下個月月底支付。如果工人在當月25日之前辭職，則剩餘的45-50天的工資將無法支付。這意味著這兩個月的加班沒有額外的工資，明顯違反了中國法律，而且這兩個月的基本工資也低於小時工的法定最低工資標準（20.6元/小時）。

調查並發現，以學生身分打工的工人薪水僅為每小時12元，他們上夜班、加班，有些工作與畢業要求掛鉤，令人擔心受到脅迫。

此外還有過度加班的問題，報告稱，大多數工人每週加班 60 至 75 小時，遠遠超過中國法定的最高工作時間以及蘋果公司自己規定的每週 60 小時的上限。而招募工人也有歧視問題，招募明確排除維吾爾族、藏族、回族和彝族申請人。另孕婦和女工面臨系統性的招募歧視。

報告並指出，派遣工和學生工通常無法享有社會保險、帶薪病假或產假。工人還有健康與安全風險，他們接觸甲苯和二甲苯等危險化學品，沒有足夠的防護設備或強制性的出口健康檢查。

另還有騷擾和恐嚇現象，報告稱，辱罵、性別騷擾和性騷擾現象普遍存在。提出投訴的員工遭到監視、威脅，甚至個人資訊被公開。

中國勞工觀察稱，與他們在2019年發布的調查相比，許多問題依然存在甚至惡化。這包括對派遣工的依賴（超過法定上限）、利用工人經濟不穩定性進行調整的工資制度、更明顯的種族歧視、更嚴格的資訊控制和監控，以及對職業安全保障的持續擔憂。

中國勞工觀察執行董事李強表示，儘管蘋果在白宮宣布對美投資6,000億美元，但其在鄭州的主要供應商仍在繼續實行嚴重依賴臨時派遣工和學生派遣工的勞動制度。這不僅違反了中國勞動法，也符合國際上關於強迫勞動的指標。如果沒有真正的執法和問責，工人的待遇只會惡化。

他說，蘋果在美國的投資承諾更像是一種公關手段，而其全球供應鏈仍建立在對工人的系統性剝削之上。

報告並對蘋果和富士康提出數點呼籲，要求蘋果及富士康遵守中國勞動法，立即將派遣工比例控制在法定範圍內；停止使用學生身分的派遣工上夜班，以及與文憑掛鉤的強制安排。還要求富士康確保工人獲得充分的社會保險、帶薪病假和加班費，並建立獨立的申訴和工人代表機制。