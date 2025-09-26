穩就業壓力始終存在 大陸人社部長：將全力擴大就業容量

大陸人社部部長王曉萍26日上午在記者會上指出，「十四五」時期是就業困難挑戰比較大的時期。穩增長、穩就業的壓力始終存在，結構性就業矛盾不斷凸顯。下一步將錨定「高質量充分就業目標」，注重權益保障，全力擴大就業容量，提升就業品質。

大陸國新辦26日舉行主題為就業與社會保障工作的新聞發布會，王曉萍做出上述說明。

她介紹，「十四五」時期，「有力有效應對風險挑戰，就業形勢保持總體穩定」，官方累計支出就業補助資金超過人民幣4,700億元（約合台幣2兆132億元），發放穩崗返還資金1,389億元（約合台幣5,950億元）。截至8月底，城鎮新增就業累計達到5,921萬人，超額完成5,500萬人的目標任務。城鎮調查失業率前四年均值為5.3%，低於5.5%的預期控制目標。

王曉萍強調，就業是最基本的民生。「十四五」時期是就業困難挑戰比較大的時期。穩增長、穩就業的壓力始終存在，結構性就業矛盾不斷凸顯。各級政府把穩就業擺上重要議事日程，作為宏觀調控優先目標，「管產業就要管就業，促消費就要促就業，上項目就要擴就業」的意識不斷增強。

同時，針對大學畢業生，她說，「十四五」期間高校畢業生逐年增加，2022年起每年超過千萬，這是寶貴的人才資源，也是就業工作的重中之重。另外，對以務工為主要收入的近3億農民工，則堅持外出務工和就近就業雙向發力，深化東西部勞務協作，脫貧人口務工規模保持在3,000萬以上。

王曉萍說，下一步，將錨定高質量充分就業目標，完善就業政策，強化服務培訓，注重權益保障，全力擴大就業容量，提升就業品質。

大陸人社部副部長顏清輝表示，4月25日中共中央政治局會議將穩就業擺在「四穩」之首，「我們堅決扛起穩就業政治責任，擴增量、穩存量、抓重點、強培訓、優服務，全力確保就業大局基本穩定」。他特別指，「面對形勢變化，堅持政策應對動手早、行動快」。

他介紹，官方首次印發崗位挖潛擴容實施方案，把崗位（職缺）細化到行業，把責任分解到部門，上半年已經釋放崗位1,224萬個。發改、交通、水利等部門實施以工代賑、重大項目帶動超過760萬個崗位；工信、文旅、體育等部門發展人工智慧、冰雪經濟都新增超過10萬崗位。各地還積極擴大挖潛領域，比如浙江圍繞先進製造、基建維護等開發崗位超過90萬個。官方還啟動「社會組織吸納畢業生擴崗補助」，提高穩崗擴崗貸款額度等。

他強調，重點群體就業，是穩就業的關鍵所在，「也是勞動者的冷暖所在」。官方面向畢業生開展實名服務，離校前推動就業公共服務向校園延伸，離校後對未就業畢業生至少提供1次政策宣介、1次職業指導、3次崗位推介、1次技能培訓或見習機會，也就是「1131」服務。面向農民工開展穩崗服務，強化輸入地、輸出地勞務對接，穩定農民工特別是脫貧人口務工規模。面向失業人員開展集中幫扶，提供「就業政策、培訓項目、市場崗位、招聘活動」四項服務。

而針對「新就業形態人員」，大陸人社部副部長李忠則提到官方從2022年起在北京、上海、江蘇、廣東、海南、重慶、四川7個省份開展職業傷害保障試點，涵蓋出行、外賣、即時配送、同城貨運4個行業，目前試點範圍已擴大到17個省份，多個平台企業納入試點。在試點地區累計有超過2,000萬新就業形態人員繳費參保。