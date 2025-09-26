大陸「西氣東輸」三線在建工程全部投入營運

大陸「西氣東輸」工程，將中亞國家與新疆的天然氣，輸送到東部地區，是保障天然氣供應的重點工程，26日中衛至棗陽段通氣，年輸氣能力達250億立方公尺，這也標誌著「西氣東輸」三線在建工程全部投入營運。

據央視新聞，今（26）日，西氣東輸三線中衛至棗陽段工程正式投產通氣。標誌著西氣東輸三線在建線路工程全部投運，大陸中東部地區天然氣供應保障能力將得到顯著提升。

這次投產的中衛至棗陽段，是西氣東輸三線中段核心線路，管道全長1,235公里，設計壓力10兆帕、管徑1219毫米，年輸氣能力達250億立方公尺。管道自寧夏出發，投運後將接入西氣東輸現有管道系統，把天然氣輸送範圍進一步輻射至長三角、珠三角、環渤海及川渝地區，形成跨區域能源輸送通道。

西氣東輸三線分東段、中段、西段分期建設，管道西起新疆霍爾果斯口岸，東至福建福州，全長約7,378公里。報導指，這次中衛至棗陽段投產，標誌著三線在建線路工程全面落地，對優化大陸能源輸送結構、保障區域能源供應、促進中東部經濟發展具有重要現實意義。

公開資料顯示，2000年2月中共黨中央、大陸國務院做出重大決策，啟動西氣東輸工程。西氣東輸一線於2002年7月開工，2004年10月建成投產，骨幹西起新疆塔里木油田，東西橫貫9個省份，全長約4,200公里，最終到達上海。西氣東輸二線於2007年啟動，西起新疆霍爾果斯，將來自中亞天然氣管道的進口氣，輸送至華中和華南地區，於2011年投入運營。2012年，西氣東輸三線東段、西段陸續開工。2022年9月28日，西氣東輸四線管道工程開工建設。

今年稍早的6月，西氣東輸四線（吐魯番—中衛）甘寧段1,162公里成功投產。至此，西氣東輸四線全線貫通投產。新華社當時指出，這對於大陸提升國際油氣資源配置效率、保障開放條件下的能源安全、共建新時代綠色能源絲綢之路，具有重大戰略意義。

大陸國家能源局不久前發布的「中國天然氣發展報告（2025）」指出，2024年全大陸進口天然氣1817億立方公尺，同比增長9.9%，主要進口來源包括俄羅斯、澳大利亞、土庫曼、卡達、馬來西亞。整體而言，管道氣進口量760億立方公尺，LNG進口量1057億立方公尺。

2024年新建長輸管道里程超過4,000公里，全大陸長輸天然氣管道總里程超過12.8萬公里（含地方及區域管道）。