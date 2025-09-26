大陸央行：「數位人民幣國際運營中心」在上海正式運營

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸央行在上海設立的「數位人民幣國際運營中心」已正式運營。圖為2021年中國國際服務貿易交易會上展示的數字人民幣標誌。（新華社）
大陸央行披露，「數位人民幣國際運營中心」正式運營，大陸央行副行長陸磊指出，目前已初步構建數位人民幣跨境金融基礎設施體系。未來，央行將繼續支持數位人民幣國際運營中心行穩致遠，為跨境貿易與投融資便利化提供堅實助力。

據大陸央行（中國人民銀行）消息，9月24日數位人民幣國際運營中心業務平台推介會在上海舉行，向各相關機構集中宣傳介紹數位人民幣跨境數位支付平台、數位人民幣區塊鏈服務平台及數位資產平台功能，標誌著數位人民幣國際運營中心正式運營。

大陸央行黨委委員、副行長陸磊表示，數位化時代貨幣和支付體系的升級演進是歷史的必然。中國人民銀行致力於為改善全球跨境支付體系提供開放、包容和創新的解決方案，提出的「無損、合規和互通」三原則已成為法定數位貨幣跨境基礎設施建設的基本準則，目前已初步構建數位人民幣跨境金融基礎設施體系。

同時，探索有利於提升監管效率和穿透性的資產數位化創新，增強結算透明度和價值流轉智慧化程度。業務平台落地上海，不僅是便利跨境支付的具體措施，也與上海國際金融中心的核心功能建設高度契合。未來，中國人民銀行將繼續支持數位人民幣國際運營中心行穩致遠，為跨境貿易與投融資便利化提供堅實助力。

上海市委常委、常務副市長吳偉表示，數位人民幣國際運營中心及業務平台落地上海，將為上海國際金融中心建設注入強勁動力。上海各相關部門要充分依託業務平台，不斷拓展數位人民幣應用場景、擴大使用範圍，助力提升人民幣國際化水平。希望數位人民幣國際運營中心持續加強技術創新與應用，不斷提升業務平台安全性、穩定性和便捷性，為促進金融與實體經濟深度融合提供堅實的技術支撐。

據指出，數位人民幣國際運營中心由「中國人民銀行數字貨幣研究所」籌建和管理，負責建設運營數位人民幣跨境和區塊鏈基礎設施，推進與境內外金融基礎設施的跨境互聯互通，推進數位人民幣的國際運營與金融市場業務發展，服務數位金融創新。

大陸央行行長潘功勝今年6月18日已經在「陸家嘴論壇」上宣布，將在上海實施八項政策舉措，除數位人民幣國際運營中心，還有設立銀行間市場交易報告庫、設立個人徵信機構、在上海臨港新片區開展離岸貿易金融服務綜合改革試點、發展自貿離岸債、優化升級自由貿易帳戶功能、在上海「先行先試」結構性貨幣政策工具創新、會同大陸證監會研究推進人民幣外匯期貨交易等。

數位人民幣 中國人民銀行 上海

