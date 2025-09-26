快訊

德媒：歐盟近期擬對大陸鋼鐵相關產品徵收25%到50%關稅

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
德媒報導，歐盟委員會計劃未來幾週內對中國鋼鐵及相關產品徵收25% 到50%的關稅。（路透）
據路透社，德國的商業報紙《商報》(Handelsblatt)引述布魯塞爾高級官員的話報導，歐盟委員會計劃在未來幾週內對中國鋼鐵及相關產品徵收25% 到50%的關稅

歐盟委員會主席馮德萊恩本月稍早曾表示，將提出一種新方法來限制鋼鐵進口，以保護國內生產商，因為全球產能過剩正在擠壓利潤空間，並使歐洲鋼鐵業更難投資脫碳。她並說，歐盟委員會將提出一項新的長期貿易工具，以取代即將到期的鋼鐵保障措施。根據全球貿易規則，歐盟不能將現有的鋼鐵保障措施延長至2026年中期之後。

報導稱，根據分析師預測，今年中國鋼鐵出口預計將創歷史新高，成長 4% 至 9%，達到約 1.15 億至 1.2 億公噸。

全球一半以上的鋼鐵產自中國，由於房地產業長期低迷，抑制了國內市場消費，中國需要開拓新的市場。

根據中國貿易救濟資訊網，自2024年起，歐盟針對中國鋼鐵產品約已發動了54項關稅或其他貿易壁壘措施。分析師表示，出口增加將促使進一步的限制措施。

報導說，歐洲鋼鐵生產商也面臨美國50%的關稅。在業界發出短缺和冶煉廠關閉風險的嚴厲警告後，歐盟於今年7月底開始監控鋼鐵、鋁和銅等廢金屬的進出口。

一段時間以來，歐盟冶煉廠一直在努力確保廢金屬的供應，而廢金屬是歐盟減少碳排放的主要投入和不可或缺的一部分。

歐盟 分析師 關稅 鋼鐵

