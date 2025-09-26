精博台商專欄／境外公司「復權」宜提早規劃

境外公司因設立簡便、維持成本低且享有稅務優惠，長期深受企業與商務人士青睞。然而在實務上，有些境外公司雖已停用，卻仍持有資產，例如金融商品、不動產，或大陸及東南亞工廠的股權。當企業需要處分或移轉這些資產時，才驚覺公司必須具備「有效存在」的資格，而這正是過去常見啟動「復權」的主要原因。

所謂復權，是指境外公司因某些原因而失效後，法人喪失營業資格，甚至面臨法人地位消滅，透過當地公司法所規定的程序，得以恢復法人資格，重新成為合法有效的主體。不過，復權並非所有情況皆可適用，能否成功，往往取決於失效的原因、時間長短，以及當地主管機關或法院的裁量。

自2017年《國際金融業務分行管理辦法》修訂後，銀行開始落實定期審查，台商首次感受到來自金融端的高強度盡職要求。隨後近年，各境外公司註冊地也相繼強化實質受益人辨識，註冊代理人被要求更加嚴格地落實合規。銀行與註冊地的「雙重夾擊」，使停用公司若仍持有資產，更容易被勾稽出來，進而產生復權需求。

復權宜早不宜遲。各註冊地修法已趨常態化，今日仍可行的途徑，明日可能新增更多要件或提高審查門檻。拖延不僅會使程序日益複雜，更可能因罰款按日累積而大幅墊高成本。台商使用境外公司，不能再倚賴過往的寬鬆做法的觀念。

對企業而言，復權並非單純的法律程序，而是與資產安全及後續規劃息息相關。建議一旦確認有復權需求，應立即啟動並尋求專業協助，以確保多年累積的資產能持續受到保障。

