寧德市值超車貴州茅台 衝上7.7兆元 躍居A股第五大

大陸鋰電龍頭寧德時代昨（25）日股價大漲，A股及H股雙雙創下歷史新高，並帶動寧德時代A股市值突破人民幣1.8兆元（約新台幣7.7兆元）擠下貴州茅台，位居A股市值第五大。顯示市場資金持續從傳統消費類股流向科技股。

界面新聞報導，寧德時代A股昨天收盤大漲3.4%收在人民幣392.85元，H股大漲5.1%收在532港元，雙雙刷新歷史紀錄。

證券日報引述大陸財經評論員郭施亮表示，此反映市場資金流向變化。貴州茅台代表消費股，其走勢受制於CPI，尚處築底階段。福建華策品牌定位諮詢創辦人詹軍豪則認為，科技股正成為市場新寵，資金正從傳統消費流向科技領域。

寧德時代A股今年至今漲幅高達53.8%，反觀貴州茅台下跌3.7%。僅9月，寧德時代A股不到一個月內漲幅高達30%，貴州茅台同期則下跌2.6%。業內人士稱，9月至年底為動力電池交付旺季，加上儲能電池需求增長，龍頭企業業績預期提升。

寧德時代最新財報顯示，2025年上半年營收人民幣1,788億元，年增7.2%；歸屬母公司淨利潤人民幣304億元，年增33.3%；扣非淨利潤271.97億元，年增35.6%。動力電池與儲能電池營收占近九成，動力電池年增16.8%，儲能略降1.4%。此前，寧德時代H股5月在港交所上市，發行價263港元，募集資金410億港元。

彭博引述大和資本市場香港分析師劉凱文指出，市場對電池需求樂觀，部分投資人從電動車轉向電池股票。摩根士丹利表示，寧德時代在歐洲市場取得突破，小規模競爭對手在儲能領域盈利受限，公司領先優勢可望延續；摩根大通亦將其H股評級上調至「增持」。