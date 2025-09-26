陸啟動墨國貿易壁壘調查

大陸商務部昨（25）日公告，對墨西哥擬對中國等非自貿夥伴產品提高進口關稅的相關措施啟動貿易投資壁壘調查。商務部指出，初步證據顯示此舉將嚴重損害中國企業的貿易投資利益，中方對此堅決反對，將根據實際情況採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益。

另外，大陸商務部昨天對原產於墨西哥和美國的進口碧根果（堅果）發起反傾銷立案調查，該產品以低於正常價值價格出口中國，進口數量大幅增加且價格下降，對國內同類產業造成實質損害，並存在傾銷與損害的因果關係。調查自2025年9月25日起開始，本次傾銷調查期為2024年1月1日至2024年12月31日，產業損害調查期為2022年1月1日至2024年12月31日。

