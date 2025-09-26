陸溫室氣體拚減排10% 聯合國氣候峰會 習近平設定十年目標

大陸國家主席習近平於當地時間24日，在紐約的聯合國氣候變化峰會透過視訊宣布，到2035年，大陸全經濟範圍溫室氣體淨排放量比峰值下降7%至10%，基本建成「氣候適應型社會」。這是大陸作為全球最大溫室氣體排放國，首次設定明確減排目標，但也有評論稱仍未達預期。

習近平還宣布，屆時大陸非化石能源消費占能源消費總量的比重將達到30%以上，風電和太陽能發電總裝機容量達到2020年的六倍以上、力爭達到36億千瓦，森林蓄積量達到240億立方公尺以上，新能源汽車成為新銷售車輛的主流，全國碳排放權交易市場覆蓋主要高排放行業，「氣候適應型社會」基本建成。

對上述目標，習近平說，這是對照巴黎協定要求、體現最大努力制定的目標，「完成這一目標，需要中國自身付出艱苦努力，也需有利和開放國際環境。我們有決心、有信心兌現承諾」。

這是大陸首次就中短期的減排目標，提出明確數字。在此之前，習近平曾於2020年的第75屆聯合國大會上，提出2030年碳達峰、2060年碳中和的「雙碳目標」。

此次宣布，距離將於11月在巴西舉行的第30屆聯合國氣候變化大會（COP30）僅一個多月，屆時各國須提交新的氣候計畫，以限制全球暖化。

美國總統川普近日親自出席紐約的聯合國大會發表演說，強烈抨擊氣候變遷是「騙局」，左批大陸、右批歐盟邁向乾淨能源下，兩相對比更為強烈。

不過，由於大陸作為全球最大的溫室氣體排放國，美聯社報導引述哥倫比亞前總統桑托斯認為，大陸最新的氣候目標「太保守」，認為大陸必須走得更遠更快；BBC報導也引述綠色和平東亞分部全球政策顧問姚喆表示，即使對抱持保守預期的人來說，內容（中方目標）仍令人失望。