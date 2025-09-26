小米17系列手機亮相 加量不加價

鎖定蘋果17的小米17系列手機終於發表，在小米集團董事長雷軍昨（25）日晚間的年度演講過後，小米如約端出小米 17 系列的三款新機，強調加量不加價。先前主要預熱的雙面螢幕設計用在小米17 Pro和17 Pro Max 上，而標準款小米 17 則是在前代外觀上做了些微調。

華爾街見聞報導，小米全系列價格方面，小米17價格人民幣4,499元（新台幣1.8萬元）起，17Pro起售價人民幣4,999元，小米17Pro Max起售價人民幣5,999元（12GB+512GB）。小米17系列已開啟預售，9月27日上午10時正式開售。

雷軍表示，小米17的升級首先是質感大升級，因為要做高端所以質感很重要。「用四個字來形容小米17的變化叫『驚豔蛻變』。」

雷軍指出，大家可以重新認識一下小米手機。螢幕非常漂亮，極窄邊框達到了行業的巔峰水準，整機的比例也做微調，更加舒展漂亮。金屬中框反包式的設計特別的堅固。所有的細節精緻度完全不亞於iPhone。

小米17配置方面，搭配6.3吋螢幕，薄至0.8公分，輕至191公克；整機支持IP68防塵防水，超耐用超可靠。

小米 17 手機全球首發高通第五代驍龍 8 至尊版處理器，配有立體環形冷泵散熱系統，雷軍宣稱相比iPhone 17在散熱能力方面更強，幾乎做到了iPhone17的兩倍。

續航方面，小米17也對標了蘋果，小米17搭載7000mAh金沙江電池，小米官方發布實測連續刷 12.2 小時短影片，比 iPhone 17 + 5000mAh 磁吸充電的續航還要長。