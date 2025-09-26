小米出征！大家電賣到歐洲 首家直營店進駐德國

小米集團全球化布局邁入關鍵一步。小米昨（25）日宣布，小米大家電登陸歐洲市場，此次產品包括空調、冰箱、洗衣機等。此外，小米也預告，預計2027年在歐洲銷售電動汽車。

界面新聞報導，今年8月，小米德國首家官方直營店開啟試營運，當地時間9月26日將舉行開業典禮。該店陳列了智慧手機、穿戴設備、家居產品、電動滑板車等小米產品，也為大家電產品在歐洲市場的銷售搭建線下接觸點。

該直營店位於北萊茵-威斯特法倫州埃森市，而沒有選擇開在柏林、慕尼黑這樣的傳統大都市，從一定程度上說明小米在德國的擴張策略趨向謹慎，傾向於先累積經驗。

對小米大家電而言，首次進入歐洲市場是一個代表性事件，但要真正站穩腳跟並不容易。長期以來，歐洲市場被西門子、米勒、飛利浦等高端品牌巨頭占據，小米的高性價比特點在衝擊高端市場方面面臨一定挑戰。此外，供應鏈和售後服務體系建設也需要長期投入。

目前，小米大家電業務在大陸發展較好。2025年第2季，小米智慧大家電的收入創歷史新高，年增66.2%。其中，空調產品出貨量540萬台，年增超過60%；冰箱產品出貨量79萬台，年增超過25%；洗衣機產品出貨量60萬台，年增超過45%。

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，小米集團副總裁許斐指出，公司已於今年6月啟動實地調研，為建立銷售網做準備。小米計畫首先透過開設展廳，讓歐洲消費者沉浸式體驗其電動汽車及智慧生態系統。雖然本土化生產並非第一步，但為實現躋身全球前五大車廠的長期目標，在歐洲建廠已是必然規劃。

小米的歐洲擴張計畫將直接進入一個競爭日益激烈的市場。屆時，小米不僅要面對歐洲本土品牌，還將與比亞迪、小鵬等已在當地布局的大陸同行展開正面交鋒。

小米的歐洲市場切入策略將以用戶體驗為核心。據許斐透露，公司計畫在歐洲複製在大陸的展廳模式，讓潛在客戶不僅能試駕汽車，還能深入瞭解其貫穿智慧手機到家用電器的完整產品生態系統。

她說，使用者需要體驗汽車，不僅僅是試駕，還需要瞭解整個生態系統。

對於投資者高度關注的生產布局問題，許斐明確指出，在歐洲建立生產設施不會是小米在該地區汽車業務的「第一步」，但這是公司長期戰略的一部分。