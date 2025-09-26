中國對墨西哥啟動貿易投資壁壘調查 揚言反制加稅

針對墨西哥擬調高中國汽車等產品關稅，中國商務部晚間公告，即日起對墨西哥涉及中國的限制措施啟動貿易投資壁壘調查，揚言將根據實際情況採取必要措施。

中國商務部25日晚間公告稱，獲得的初步證據和訊息顯示，根據墨西哥「國會公報」2025年9月9日刊登的關於調整多項進口稅的提案，墨西哥政府擬對中國等非自貿夥伴的產品提高進口關稅稅率，該措施將嚴重損害中國企業的貿易投資利益。決定自2025年9月25日起對墨西哥相關涉中限制措施啟動貿易投資壁壘調查。

公告稱，本案的被調查措施為：墨西哥政府擬對中國等非自貿夥伴的產品提高進口關稅稅率的相關措施，具體涉及汽車及零部件、紡織品、服裝、塑膠、鋼鐵、家電、鋁、玩具、傢俱、鞋類、皮具、紙及紙板、摩托車、玻璃等產品類別。此外，墨西哥近年來採取的其他涉及中國的貿易投資限制措施也在本次調查範圍內。

公告表示，本次調查期限自立案決定公告之日起6個月內結束，特殊情況下可以延長，但延長期不得超過3個月。

中國商務部並發布答記者問新聞稿，說明這項反制措施。

中國商務部發言人稱，中方認為，在當前美方濫施關稅的背景下，各國應共同反對各種形式的單邊主義和保護主義，絕不能因為他人脅迫而犧牲第三方利益。墨方單邊加稅舉動一旦落地，即便是在世貿框架內，也會損害包括中國在內的相關交易夥伴的利益，還會嚴重影響墨營商環境的確定性，降低企業對墨投資的信心，中方對此堅決反對。

中國商務部發言人最後揚言，將根據實際情況採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益。

墨西哥政府10日表示，將把來自中國及其他沒有簽署貿易協定國家的汽車關稅上調至50%，這次對進口關稅的全面改革將保護就業。分析師則認為，此舉旨在安撫美國。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）11日說，她的政府並不希望與包括中國在內的計畫加徵關稅國家發生衝突。

中國商務部隨即發文喊話，希望墨方三思後行，並稱墨方的單邊加稅舉動會被認為是對單邊霸凌主義的妥協。

墨西哥是中國汽車第一大出口目的國，目前徵收20%關稅，若大幅調高至50%，將重創中國汽車業。