專家：平台經濟推升金融發展

中國人民大學中國普惠金融研究院24日在北京發布主題為「平台經濟與普惠金融」的《中國普惠金融發展報告（2025）》稱，平台憑藉其流量、技術與數據優勢，已成為傳統金融機構的有益補充。

中新社報導，中國人民大學24日主辦的2025中國普惠金融國際論壇暨人大老博士論壇上發布這項報告。報告指出，平台經濟的核心價值在於運用數字技術重塑了資源配置效率。通過大幅降低交易成本、提升匹配效率，平台已將購物、出行、餐飲等經濟活動線上化，並催生數字營銷、智慧物流等新興業態。更重要的是，平台構建一個連接數億消費者、千萬級商戶與靈活就業群體的龐大生態，在賦能小微商戶、帶動鄉村發展、促進創業就業等方面發揮重要作用。

報告進一步指出，平台在金融領域的探索尤其值得關注。在支付領域，平台推動中國數字支付實現跨越式發展。過去十年，中國成年人數字支付使用率從49%增長至89%。在信貸領域，平台帶來了技術革新，通過數字化風控和另類數據應用，顯著提升了長尾客群的信貸可得性。過去十年，中國成年人從正規金融機構獲得信貸的比例從20%提升至41%。

然而，平台經濟在釋放巨大活力的同時，也面臨新挑戰。報告認為，應對挑戰的關鍵在於告別「零和博弈」思維，轉向構建「共贏生態」。在商業領域，平台與線下門店形成線上引流、線下體驗的良性互補。在金融領域，平台有效補充傳統金融服務—橫向覆蓋長尾客群，縱向深化價值鏈分工。