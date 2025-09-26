專家：平台經濟推升金融發展

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國人民大學中國普惠金融研究院24日在北京發布主題為「平台經濟與普惠金融」的《中國普惠金融發展報告（2025）》稱，平台憑藉其流量、技術與數據優勢，已成為傳統金融機構的有益補充。

中新社報導，中國人民大學24日主辦的2025中國普惠金融國際論壇暨人大老博士論壇上發布這項報告。報告指出，平台經濟的核心價值在於運用數字技術重塑了資源配置效率。通過大幅降低交易成本、提升匹配效率，平台已將購物、出行、餐飲等經濟活動線上化，並催生數字營銷、智慧物流等新興業態。更重要的是，平台構建一個連接數億消費者、千萬級商戶與靈活就業群體的龐大生態，在賦能小微商戶、帶動鄉村發展、促進創業就業等方面發揮重要作用。

報告進一步指出，平台在金融領域的探索尤其值得關注。在支付領域，平台推動中國數字支付實現跨越式發展。過去十年，中國成年人數字支付使用率從49%增長至89%。在信貸領域，平台帶來了技術革新，通過數字化風控和另類數據應用，顯著提升了長尾客群的信貸可得性。過去十年，中國成年人從正規金融機構獲得信貸的比例從20%提升至41%。

然而，平台經濟在釋放巨大活力的同時，也面臨新挑戰。報告認為，應對挑戰的關鍵在於告別「零和博弈」思維，轉向構建「共贏生態」。在商業領域，平台與線下門店形成線上引流、線下體驗的良性互補。在金融領域，平台有效補充傳統金融服務—橫向覆蓋長尾客群，縱向深化價值鏈分工。

信貸 金融機構

延伸閱讀

買股也問AI！機器人投顧熱潮掀起「風險高」 專家：傳統投顧仍難取代

赴馬太鞍教會探視 總統賴清德允補助災民旅館住宿

專家會議指「爆破馬太鞍堰塞湖不可行」 陳駿季：傅崐萁應尊重專業

巨大（9921）短期品牌與營收壓力恐「慘上加慘」！專家：CBP今年第三度出手

相關新聞

香港豁免中轉旅客離境稅 力推短途轉機旅客快閃消費

為了鞏固香港國際機場的中轉地位和吸引旅客短暫停留消費，港府將於下月1日起豁免機場短途中轉旅客的離境稅

亞洲前500大品牌 豐田居榜首

最新「亞洲品牌500強」榜單24日揭曉，豐田、國家電網和三星位列前三名。中國是入選品牌最多的國家。

香港廠商會預測：港下半年貿易增速回落

香港公布8月數據，證實進出口雙位數增長。港府說會對美國貿易政策的影響保持警覺，香港廠商會則預計香港下半年出口貿易增速將回...

陸網購企業TOP100 銷售規模達人民幣2.17兆

德勤與中國連鎖經營協會24日聯合發布的《2025年中國網絡零售TOP100報告》顯示，本屆TOP100企業網絡銷售總額超...

專家：平台經濟推升金融發展

中國人民大學中國普惠金融研究院24日在北京發布主題為「平台經濟與普惠金融」的《中國普惠金融發展報告（2025）》稱，平台...

陸製造業增值 占全球近30%

9月23日至9月27日在上海舉辦的第二十五屆中國國際工業博覽會（簡稱：中國工博會）上公布數據，2024年，中國全部工業增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。