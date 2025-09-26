陸網購企業TOP100 銷售規模達人民幣2.17兆

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

德勤與中國連鎖經營協會24日聯合發布的《2025年中國網絡零售TOP100報告》顯示，本屆TOP100企業網絡銷售總額超2.17萬億元（人民幣，下同），同比增長13.6%。除TOP100銷售額門檻升至十億元級外，本年度千億級、百億級和十億級企業數量均有增加。 　　

中新社報導，2024年，中國網上零售額達15.5萬億元，連續第12年穩居全球最大網絡零售市場。電商平台、實體零售及消費品牌正共同推動市場持續擴容升級。

報告顯示，2025年中國網絡零售TOP100企業中，京東、美的、阿里巴巴和唯品會位列前四，銷售額均突破千億元，展現出強勁的頭部引領效應。另有20家企業躋身銷售額「百億陣營」，成為市場中堅力量。 　　

從百強結構看，消費品牌企業以63家占據主導，實體零售企業24家，電商平台13家。TOP100企業中，有61家實現網絡銷售額正增長，其中40家實現兩位數及以上增長。消費品牌企業表現亮眼，增長企業佔比超六成，成為拉動市場增長的重要動力。 　　

細分類目方面，食品飲料企業積極探索即時零售與短視頻帶貨，服裝鞋帽與家清個護化妝品企業強化小程序觸達，家居家電企業借力政策與直播電商實現增長，零售類企業則覆蓋二手、跨境與無人零售等多元模式。

報告同時指出，在中國人口最集中的下沉市場，網絡零售滲透率仍有較大提升空間。隨著農村和縣域基礎物流的完善以及互聯網普及率上升，網絡零售還將迎來銷售新增量。

